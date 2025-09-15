Darinka Ramírez y Jefferson Farfán han dado un paso significativo en la crianza de su hija, tras cinco meses de distanciamiento. En medio de un proceso legal aún vigente, el exfutbolista logró reencontrarse con la pequeña, marcando un momento importante en su vínculo como padre. Sin embargo, más allá del acercamiento, la expareja aún tiene asuntos pendientes por resolver, entre ellos la promesa que Farfán hizo de comprar un departamento cuando su hija cumpliera un año.

Según reveló la influencer en una reciente entrevista con 'Magaly TV, la firme', la niña está próxima a cumplir tres años en diciembre de 2025, pero el compromiso del exseleccionado nacional sigue sin concretarse. "Vamos a tenerle fe todavía", dijo Darinka con tono irónico, dejando claro que la espera continúa.

Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán aún no compra el departamento que prometió a su hija

Tras el esperado reencuentro entre Jefferson Farfán y su hija, Darinka Ramírez fue entrevistada en 'Magaly TV, la firme', donde reveló detalles poco conocidos de la reunión. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, durante todo el proceso, ella y el exfutbolista no cruzaron palabra alguna. La tensión entre ambos se mantiene, pese a los avances en la relación entre Farfán y la menor.

Consultada sobre la promesa que el exseleccionado nacional hizo respecto a la compra de un departamento para su hija, Darinka no dudó en responder con ironía: "Hasta ahorita esperando. Prometió que al año de nacida, pero ya mi hija en diciembre cumple 3. De repente es su regalo. Vamos a tenerle fe todavía", expresó. La influencer explicó que contar con una vivienda propia no solo es una cuestión material, sino que busca evitar que la niña siga cambiando de entorno constantemente y pueda tener un espacio estable y personal.