Espectáculos

Padre de Xiomy Kanashiro 'manda advertencia' a Jefferson Farfán en medio de rumores de matrimonio: "Cuida siempre de mi princesa"

¡Fuerte y claro! El padre de Xiomy Kanashiro sorprendió con un 'duro mensaje' a Jefferson Farfán tras la publicación romántica que el exfutbolista compartió con su hija, en la cual le habría pedido la mano.

Padre de Xiomy Kanashiro salió a proteger a su hija en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Padre de Xiomy Kanashiro salió a proteger a su hija en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro volvieron a ser tendencia en redes sociales luego de publicar una sesión de fotos por sus ocho meses de relación. En las imágenes compartidas en Instagram, la pareja aparece luciendo anillos similares, lo que desató especulaciones entre sus seguidores sobre un posible compromiso o boda en camino. Sin embargo, más allá del contenido romántico, lo que llamó la atención fue la reacción del padre de Xiomy Kanashiro, quien no dudó en enviar un mensaje público al exdelantero de la selección peruana.

Don Christian Kanashiro comentó la publicación con una frase que rápidamente se viralizó: “Cuida siempre de mi princesa”. La advertencia, aunque escrita con aparente cordialidad, fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de firmeza y vigilancia hacia la relación. La respuesta de Farfán no tardó en llegar, y el exfutbolista replicó con un conciso, pero significativo “¡Siempre!”, gesto que fue bien recibido por los seguidores de ambos.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro se reinventa vendiendo ropa en TikTok y confronta a usuario por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán

Don Christian Kanashiro hace pedido a Jefferson Farfán

El comentario del padre de Xiomy Kanashiro se convirtió en tema de conversación entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la manera en que el empresario expresó su preocupación por el bienestar de su hija. Aunque no se confirmó ningún compromiso entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, los gestos románticos y la publicación conjunta fortalecieron los rumores de una relación cada vez más estable.

Las imágenes compartidas por la pareja alcanzaron miles de reacciones en pocas horas. Farfán, quien se ha mantenido alejado de los escándalos en los últimos meses, recibió mensajes de apoyo de sus fanáticos, mientras que el comentario del padre de Xiomy fue interpretado como una advertencia sutil, recordándole al exfutbolista su papel de pareja responsable y respetuosa.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro responde fuerte tras crueles comentarios de Magaly Medina sobre sus piernas: 'Falta de seguridad, ámense'

Padre de Xiomy Kanashiro ya había advertido a Farfán

No es la primera vez que Don Christian Kanashiro se pronuncia sobre la relación de su hija con el exjugador de Alianza Lima. En declaraciones anteriores, reconoció que conoce la fama de Jefferson Farfán y que, como padre, mantiene una posición vigilante. “Sabemos de la reputación que él tiene. Como padre, cualquiera se preocupa. Solo quiero lo mejor para mi hija”, expresó en una entrevista pasada.

Incluso, en aquella ocasión, el progenitor de Xiomy contó que llegó a comunicarse directamente con Farfán para conversar sobre la relación y dejar en claro que su prioridad es el bienestar de la joven.

