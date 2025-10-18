HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Susana Alvarado no se queda callada y se pronuncia tras ser tildada de 'cumbiambera' por Magaly Medina: "Mala vibra"

La actual cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, respondió y envió contundente mensaje luego de ser tildada de 'cumbiambera' por Magaly Medina. "No me contamino", precisó.




Susana Alvarado, una de las voces más queridas de Corazón Serrano, no se quedó callada tras las recientes declaraciones de Magaly Medina, quien se refirió a ella con el término 'cumbiambera'. Fiel a su estilo sereno y sin caer en polémicas, la cantante respondió con elegancia y madurez, dejando en claro que no se deja afectar por comentarios que intentan restarle valor a su carrera artística.

"Esas cosas nunca las respondo porque no les doy valor, vivo tranquila”, expresó Alvarado en declaraciones para Trome, demostrando que prefiere enfocarse en su música y en el cariño de su público antes que en las controversias del espectáculo.

Susana Alvarado responde tras ser calificada de 'cumbiambera' por Magaly

El apoyo incondicional de Paco Bazán ha sido clave para que Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, mantenga la calma en medio de los comentarios mediáticos. En conversación con Trome, la cantante no dudó en agradecer al conductor de televisión por salir en su defensa, luego de que él manifestara su incomodidad ante quienes utilizan el término 'cumbiambera' de forma despectiva.

Con la madurez que la caracteriza, Alvarado aseguró que prefiere mantenerse al margen de las críticas y no dar espacio a la negatividad. “No me contamino de las personas que tienen mala vibra en general”, expresó la artista, dejando en claro que su prioridad es seguir creciendo en la música y disfrutar de la estabilidad personal que hoy vive junto a su pareja.

