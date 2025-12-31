América Televisión prepara un especial de 'El Reventonazo de la Chola' para Año Nuevo, que emitirá el 31 de diciembre a las 10:00 p.m., con un resumen de lo mejor del 2025. Foto: difusión. | Foto: difusión.

América Televisión prepara un especial de 'El Reventonazo de la Chola' para Año Nuevo, que emitirá el 31 de diciembre a las 10:00 p.m., con un resumen de lo mejor del 2025. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Por Año Nuevo, América Televisión emitirá un especial de ‘El reventonazo de la Chola’, uno de los espacios más vistos del canal. A partir de las 10:00 p.m. de este miércoles 31 de diciembre, el programa de Ernesto Pimentel mostrará lo mejor del 2025, acompañado de anteriores presentaciones de las orquestas más solicitadas del momento.

El programa de este miércoles contará con la presencia de todo el elenco de ‘El reventonazo de la Chola’ e invitados especiales como La Primerisima, Marisol y la Magia del Norte, La Bella Luz, Combinación de La Habana, Amaranta, Yarita Lizet, Toño Centella, Son del Duke y muchos más artistas.

La Chola Chabuca celebra el rating de su programa



‘El Reventonazo de la Chola’ cierra el año como el programa más visto del fin de semana, pues este último sábado (27 de diciembre) alcanzó los 11.1 puntos de rating; superando ampliamente a 'Yo soy' que alcanzó lo 7.5 puntos; mientras que 'JB en ATV' se despidió con apenas 3.8 puntos.

“Me encuentro abrumada, pero feliz por la confianza y el respaldo que todos los fines de semana me ha dado el público para ‘El Reventonazo’. Es inmenso su cariño y esto es un gran aliciente para hacer mejores cosas en el 2026”, comentó la Chola Chabuca.

'El Reventonazo' se despide del 2025 como el programa más visto del fin de semana, superando competidores como 'Yo soy'. Foto: difusión.

La Chola Chabuca despedirá el 2025 en Plaza Norte



Por otro lado, la Chola Chabuca invitó a todo su público a celebrar juntos la llegada del 2026 con 'El Reventonazo de Año Nuevo', evento que reunirá a La Bella Luz y Son del Duke en un mismo escenario, este miércoles 31 de diciembre en la explanada de Plaza Norte, en Independencia.

El Reventonazo de Año Nuevo se realizará en Plaza Norte. Foto: difusión.

“‘El Reventonazo de Año Nuevo’ va a ser la gran fiesta para recibir el 2026 con las dos orquestas del momento: La Bella Luz y Son del Duke, quienes se han convertido en las favoritas del público peruano. Y las entradas las encuentran en Vaope”, señaló la Chola Chabuca.