HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Espectáculos

Maju Mantilla tiene tensa reacción con reportero de 'Amor y fuego' ante constantes preguntas sobre Gustavo Salcedo

La reina de belleza, Maju Mantilla, fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' y vivió un incómodo momento con un periodista del programa de Rodrigo González. "¡Por favor!", expresó la exconductora de TV ante el acecho en las preguntas.

Gustavo Salcedo había ofrecido disculpas a Maju Mantilla y su exproductor, Christian Rodríguez. Foto: Composición LR/Captura/'Amor y fuego'
Gustavo Salcedo había ofrecido disculpas a Maju Mantilla y su exproductor, Christian Rodríguez. Foto: Composición LR/Captura/'Amor y fuego'

Las cámaras de 'Amor y fuego' tuvieron, en exclusiva, las disculpas que le brindó Gustavo Salcedo a su aún esposa, Maju Mantilla, y al productor Christian Rodríguez, a quien lo agredió hace algunas semanas en una calle de Miraflores. Sin embargo, estas no fueron las únicas declaraciones que logró recoger el equipo del programa de Willax Televisión, ya que, encontraron a la modelo de 42 años en un centro comercial y no dudaron en abordarla.

El encuentro entre el hombre de prensa de espectáculos y Maju Mantilla no fue del todo agradable debido a que la exreina de belleza se mostró reacia a contestar las preguntas en todo momento. El reportero le consultaba sobre las recientes declaraciones de su aún esposo, donde deja entrever que la seguiría amando, sin embargo, ella optó por mantener silencio, aunque, en un momento, perdió la calma. "¡Por favor!", fue la expresión que soltó, luego de que el 'rodriguista' le consultara si había algo de lo que se arrepentía en estos años.

TE RECOMENDAMOS

LOS SIGNOS MÁS INTENSOS Y LOS MÁS FRÍOS DEL ZODIACO | AstroMood

PUEDES VER: Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

lr.pe

Maju Mantilla y su incómodo momento con reportero de Rodrigo González

Durante la entrevista, el reportero de 'Amor y fuego' aprovechó para preguntarle de todo a Maju Mantilla. Una de las preguntas directas fue si había sido infiel a Gustavo Salcedo con Christian Rodríguez y George Slebi, tal y como lo dejó entrever el propio deportista peruano. La respuesta de la presentadora de televisión fue inmediata: movió la cabeza en señal de negación y continuó caminando de manera rauda.

Asimismo, le consultaron por el tema de las propiedades que ambos comparten. Según un audio difundido por Magaly Medina, Gustavo Salcedo habría exigido a Maju Mantilla que le dé todas las propiedades que tienen en el norte, además de que se retire de la casa en la cual los dos vivían hasta hace poco. Ante esto, la conductora de TV dejó en claro que todo lo relacionado con los bienes, quedará en privado en su familia.

PUEDES VER: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

lr.pe

¿Maju Mantilla aún ama a Gustavo Salcedo?

El empresario Gustavo Salcedo dejó en shock a más de uno al dejar entrever que sus sentimientos por su aún esposa, Mantilla, no se han desaparecido. "El amor no se va de un día para otro. Uno no decide cuándo dejar de querer o dejar de amar", expresó con total resignación el deportista peruano.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Frente a esto, el reportero de 'Amor y fuego' aprovechó para preguntarle si ella aún tenía sentimientos hacia su esposo. Sin embargo, Maju Mantilla optó por el silencio y no dio una respuesta definitiva a la interrogante.

Notas relacionadas
Magaly Medina cuestiona versión de Gustavo Salcedo y revela su verdad sobre los audios: “Saco la grabación y quedas peor”

Magaly Medina cuestiona versión de Gustavo Salcedo y revela su verdad sobre los audios: “Saco la grabación y quedas peor”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

LEER MÁS
Gustavo Salcedo sorprende con su reacción cuando le preguntan si aún ama a Maju Mantilla

Gustavo Salcedo sorprende con su reacción cuando le preguntan si aún ama a Maju Mantilla

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

LEER MÁS
Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

LEER MÁS
'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

LEER MÁS
Aldo Miyashiro expone por qué Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar en el canal"

Aldo Miyashiro expone por qué Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar en el canal"

LEER MÁS
Susana Alvarado expone detalles poco conocidos de su relación con Paco Bazán: “Es mi primera vez de muchas cosas”

Susana Alvarado expone detalles poco conocidos de su relación con Paco Bazán: “Es mi primera vez de muchas cosas”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

LEER MÁS

Ofertas

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Espectáculos

Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

Susana Alvarado no se queda callada y se pronuncia tras ser tildada de 'cumbiambera' por Magaly Medina: "Mala vibra"

Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025