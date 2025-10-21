Las cámaras de 'Amor y fuego' tuvieron, en exclusiva, las disculpas que le brindó Gustavo Salcedo a su aún esposa, Maju Mantilla, y al productor Christian Rodríguez, a quien lo agredió hace algunas semanas en una calle de Miraflores. Sin embargo, estas no fueron las únicas declaraciones que logró recoger el equipo del programa de Willax Televisión, ya que, encontraron a la modelo de 42 años en un centro comercial y no dudaron en abordarla.

El encuentro entre el hombre de prensa de espectáculos y Maju Mantilla no fue del todo agradable debido a que la exreina de belleza se mostró reacia a contestar las preguntas en todo momento. El reportero le consultaba sobre las recientes declaraciones de su aún esposo, donde deja entrever que la seguiría amando, sin embargo, ella optó por mantener silencio, aunque, en un momento, perdió la calma. "¡Por favor!", fue la expresión que soltó, luego de que el 'rodriguista' le consultara si había algo de lo que se arrepentía en estos años.

Maju Mantilla y su incómodo momento con reportero de Rodrigo González

Durante la entrevista, el reportero de 'Amor y fuego' aprovechó para preguntarle de todo a Maju Mantilla. Una de las preguntas directas fue si había sido infiel a Gustavo Salcedo con Christian Rodríguez y George Slebi, tal y como lo dejó entrever el propio deportista peruano. La respuesta de la presentadora de televisión fue inmediata: movió la cabeza en señal de negación y continuó caminando de manera rauda.

Asimismo, le consultaron por el tema de las propiedades que ambos comparten. Según un audio difundido por Magaly Medina, Gustavo Salcedo habría exigido a Maju Mantilla que le dé todas las propiedades que tienen en el norte, además de que se retire de la casa en la cual los dos vivían hasta hace poco. Ante esto, la conductora de TV dejó en claro que todo lo relacionado con los bienes, quedará en privado en su familia.

¿Maju Mantilla aún ama a Gustavo Salcedo?

El empresario Gustavo Salcedo dejó en shock a más de uno al dejar entrever que sus sentimientos por su aún esposa, Mantilla, no se han desaparecido. "El amor no se va de un día para otro. Uno no decide cuándo dejar de querer o dejar de amar", expresó con total resignación el deportista peruano.

Frente a esto, el reportero de 'Amor y fuego' aprovechó para preguntarle si ella aún tenía sentimientos hacia su esposo. Sin embargo, Maju Mantilla optó por el silencio y no dio una respuesta definitiva a la interrogante.