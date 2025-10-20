HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Gustavo Salcedo se arrepintió de sus declaraciones contra Maju Mantilla y el exproductor de Latina, Christian Rodríguez, y reapareció públicamente para dirigirse a ambos y pedirles disculpas.  

Gustavo Salcedo habló en exclusiva con 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Willax/ATV.
Gustavo Salcedo habló en exclusiva con 'Amor y fuego'. Foto: Composición LR/Willax/ATV.

Gustavo Salcedo sorprendió al retractarse y pedir disculpas públicas a Maju Mantilla, su todavía esposa, y al exproductor de Latina, Christian Rodríguez, tras el escándalo de infidelidad, en el que aseguró que ambos habían sostenido una relación extramatrimonial desde el 2023.

“Asumo mi responsabilidad”, señaló seriamente el empresario frente a las cámaras de ‘Amor y fuego’, donde también le preguntaron si todavía ama a la madre de sus hijos. Sin embargo, el avance emitido por el espacio de Willax no mostró su respuesta.

Gustavo Salcedo pide perdón a Maju y a Christian Rodríguez tras escándalo de infidelidad

Gustavo Salcedo decidió reaparecer públicamente y referirse a Maju Mantilla. Comenzó pidiéndole disculpas a la madre de sus hijos y al periodista Christian Rodríguez, a quien agredió en plena vía pública tras afirmar que se había involucrado en su matrimonio.

“Pedirle disculpas, primero a Maju, y también a Christian. Asumo mi responsabilidad”, contó muy sereno, descartando además tener algún problema de salud mental tras su reacción agresiva contra el exproductor de ‘Arriba mi gente’. “Yo no tengo ningún problema psiquiátrico, ni psicológico”, declaró Salcedo, de 43 años.   

Como recordamos, también amenazó a la exreina de belleza con sacarla de la casa si no firmaba la conciliación. Según el audio que expuso ‘Magaly TV: la firme’, días atrás, se le escucha decir. “La invito a conciliar, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia”, afirmó.

Las declaraciones completas del todavía esposo de la exreina de belleza se presentarán este lunes 20 de octubre, en el programa ‘Amor y fuego’.

¿Gustavo Salcedo todavía ama a Maju Mantilla?

Entre las preguntas que Gustavo Salcedo respondió frente a ‘Amor y fuego’ estuvo si todavía sentía algo por Maju Mantilla, su todavía esposa y madre de sus hijos. “¿Ya no amas a Maju Mantilla?”, le consultó la reportera al empresario.

El gesto del exdeportista, de desencajado, dejaría entrever que aún tiene sentimientos hacia la exmiss Mundo. Sin embargo, su respuesta se conocerá en la emisión completa del programa.

