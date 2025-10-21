En el avance de 'Amor y fuego' de su programa del martes 21 de octubre, Gustavo Salcedo vuelve a estar en el ojo público tras una reveladora declaración sobre sus verdaderos sentimientos hacia su aún esposa. El empresario, quien días atrás ofreció disculpas públicas a la exreina de belleza y al exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, por el escándalo de infidelidad que él mismo originó, sorprendió al responder la pregunta que había quedado en el aire: “¿Ya no amas a Maju Mantilla?”. Su respuesta, “El amor no se va de un día para otro”, dejó entrever que, pese a las controversias, aún mantiene un profundo afecto por la madre de sus hijos.

El adelanto difundido por el programa de Willax ha generado gran expectativa entre los televidentes, pues muestra a un Salcedo visiblemente conmovido y reflexivo, contrastando con la imagen que había mostrado en anteriores apariciones. La emisión de este 21 de octubre promete revelar más detalles sobre la situación sentimental del exdeportista, quien representó al Perú en los Juegos Olímpicos, y cómo afronta ahora las consecuencias mediáticas y personales de sus actos.

¿Gustavo Salcedo todavía ama a Maju Mantilla?

Durante el avance del programa de espectáculos de Willax, Gustavo Salcedo sorprendió al abrir su corazón y hablar sin filtros sobre lo que aún siente por Maju Mantilla. “El amor no se va de un día para otro, pasamos mucho tiempo juntos”, declaró el empresario, dejando en evidencia que los años compartidos con la exreina de belleza siguen teniendo un peso importante en su vida.

Estas palabras han generado diversas reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes no esperaban una confesión tan directa luego del escándalo mediático que los envolvió.

Asimismo, Salcedo aprovechó las cámaras del espacio de espectáculos para enviar un contundente mensaje a quienes lo han criticado desde que destapó las presuntas infidelidades de Maju Mantilla. “Juzgar desde afuera es muy fácil”, manifestó con evidente molestia, dejando claro que su historia con Maju Mantilla solo la conocen ellos dos. Cabe destacar que desde las 2:15 p.m., se podrá conocer las respuestas completas del empresario nacional a través de la señal de Willax.