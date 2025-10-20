HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Espectáculos

Gustavo Salcedo confiesa que Maju Mantilla le reclamó por los audios filtrados en los que la dejaba mal: “Cometí el error”

Gustavo Salcedo reapareció y contó que Maju Mantilla se sintió afectada tras la difusión de los audios emitidos en ‘Magaly TV: la firme’ en los que él la deja mal como esposa y dando detalles de sus presuntas infidelidades con el productor de Latina y el actor colombiano.  

Gustavo Salcedo reveló tener una buena relación como padres con Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Willax/Latina.
Gustavo Salcedo reveló tener una buena relación como padres con Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Willax/Latina.

Gustavo Salcedo reapareció en una entrevista exclusiva con ‘Amor y fuego’ tras la filtración de varios audios difundidos en el programa de ‘Magaly TV: la firme’, en los que el empresario dejaba mal a Maju Mantilla como esposa. Sin embargo, decidió asumir su error y reconoció que su comportamiento no fue el adecuado.

“Es evidente que a nadie le gustaría que se filtre una conversación así de su esposo, pero la verdad, la idea no era hacer el daño que se ha generado”, reveló el todavía esposo de la exmiss Mundo.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER DEL PERDÓN: TRANSFORMA Y SANA TUS HERIDAS CON SOFÍA ARANCIBIA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

lr.pe

Maju Mantilla encaró a Gustavo Salcedo por audios filtrados en ‘Magaly TV: la firme’

Durante la entrevista, Gustavo Salcedo admitió que Maju Mantilla le expresó su molestia por lo que él le contó al reportero de Magaly Medina y que terminó filtrándose en el programa de ATV, donde los audios han venido emitiéndose en los últimos días

“Cometí el error de decir cosas y confiar en personas que no debí confiar, sin imaginar que iba a producir el daño y siendo ella tan afectada”, declaró en el espacio conducido por Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Cabe recordar que en dichos audios, Gustavo Salcedo aseguró haber intervenido el celular de Maju Mantilla y colocado un GPS en su camioneta para obtener pruebas de una presunta infidelidad. También afirmó el supuesto lugar privado donde su esposa y el productor de Latina se habrían visto, y señaló que encaró al actor colombiano George Slebi tras descubrir un presunto romance clandestino con la exmiss Mundo.

PUEDES VER: ¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

lr.pe

¿Gustavo Salcedo todavía está enamorado de Maju Mantilla?

En otra parte de la entrevista con ‘Amor y fuego’, la reportera le pregunta sobre qué sentimientos tiene aún por su esposa y madre de sus hijos, a quien conoce hace más de 20 años. “¿Ya no amas a Maju Mantilla?”, le consultaron.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Sin embargo, el programa solo mostró el rostro desencajado del empresario y la respuesta a esa interrogante la emitirán este martes 21. No obstante, por su expresión, dejó entrever que todavía estaría enamorado de la exmiss Mundo.   

Notas relacionadas
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

LEER MÁS
¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mauricio Diez Canseco sorprende al confesar que su novia, Aixa Sosa, no quiere contraer matrimonio con él: "Como me casé y luego divorcié"

Mauricio Diez Canseco sorprende al confesar que su novia, Aixa Sosa, no quiere contraer matrimonio con él: "Como me casé y luego divorcié"

LEER MÁS
Natalia Salas revela que enfrenta nuevamente el cáncer y comparte detalles del delicado proceso que afronta

Natalia Salas revela que enfrenta nuevamente el cáncer y comparte detalles del delicado proceso que afronta

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

LEER MÁS
Magaly Medina expone video de Jesús Barco en piscina junto con amigas y amigos, pero sin Melissa Klug

Magaly Medina expone video de Jesús Barco en piscina junto con amigas y amigos, pero sin Melissa Klug

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

LEER MÁS
Samahara Lobatón sorprende a Magaly Medina con su postura sobre la religión de sus hijos: "Los niños no se bautizan"

Samahara Lobatón sorprende a Magaly Medina con su postura sobre la religión de sus hijos: "Los niños no se bautizan"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huánuco: Destruyen laboratorio de cocaína y centros de minería ilegal en La Morada

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

Empresa de micros de Trujillo sigue recibiendo amenazas: "Tendremos que dejar hogares incompletos"

Espectáculos

Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

‘Gemelos Paletazo’ revelan que Policía le puso precio para cuidarlos tras denunciar extorsión: “Nos ofrecían servicio”

Mauricio Diez Canseco sorprende al confesar que su novia, Aixa Sosa, no quiere contraer matrimonio con él: "Como me casé y luego divorcié"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

José Domingo Pérez pide suspensión temporal del juicio a Susan Villarán tras fallo del TC sobre caso Cócteles

Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025