Gustavo Salcedo reapareció en una entrevista exclusiva con ‘Amor y fuego’ tras la filtración de varios audios difundidos en el programa de ‘Magaly TV: la firme’, en los que el empresario dejaba mal a Maju Mantilla como esposa. Sin embargo, decidió asumir su error y reconoció que su comportamiento no fue el adecuado.

“Es evidente que a nadie le gustaría que se filtre una conversación así de su esposo, pero la verdad, la idea no era hacer el daño que se ha generado”, reveló el todavía esposo de la exmiss Mundo.

TE RECOMENDAMOS EL PODER DEL PERDÓN: TRANSFORMA Y SANA TUS HERIDAS CON SOFÍA ARANCIBIA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Maju Mantilla encaró a Gustavo Salcedo por audios filtrados en ‘Magaly TV: la firme’

Durante la entrevista, Gustavo Salcedo admitió que Maju Mantilla le expresó su molestia por lo que él le contó al reportero de Magaly Medina y que terminó filtrándose en el programa de ATV, donde los audios han venido emitiéndose en los últimos días

“Cometí el error de decir cosas y confiar en personas que no debí confiar, sin imaginar que iba a producir el daño y siendo ella tan afectada”, declaró en el espacio conducido por Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Cabe recordar que en dichos audios, Gustavo Salcedo aseguró haber intervenido el celular de Maju Mantilla y colocado un GPS en su camioneta para obtener pruebas de una presunta infidelidad. También afirmó el supuesto lugar privado donde su esposa y el productor de Latina se habrían visto, y señaló que encaró al actor colombiano George Slebi tras descubrir un presunto romance clandestino con la exmiss Mundo.

¿Gustavo Salcedo todavía está enamorado de Maju Mantilla?

En otra parte de la entrevista con ‘Amor y fuego’, la reportera le pregunta sobre qué sentimientos tiene aún por su esposa y madre de sus hijos, a quien conoce hace más de 20 años. “¿Ya no amas a Maju Mantilla?”, le consultaron.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Sin embargo, el programa solo mostró el rostro desencajado del empresario y la respuesta a esa interrogante la emitirán este martes 21. No obstante, por su expresión, dejó entrever que todavía estaría enamorado de la exmiss Mundo.