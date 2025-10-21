Magaly Medina responde contundentemente a la versión de Gustavo Salcedo sobre los audios filtrados en los que aparentemente aparece Maju Mantilla. | Foto: composición LR/Magaly TV: la firme/Willax

Magaly Medina responde contundentemente a la versión de Gustavo Salcedo sobre los audios filtrados en los que aparentemente aparece Maju Mantilla. | Foto: composición LR/Magaly TV: la firme/Willax

El set de ‘Magaly TV: la Firme’ volvió a estar en el ojo público. Durante su programa en vivo, la periodista de espectáculos respondió contundentemente a las declaraciones de Gustavo Salcedo, expareja de Maju Mantilla, luego de que se difundiera una conversación grabada con la exreina de belleza, lo que dejó entrever una posible reconciliación, pese a los recientes escándalos y los audios filtrados que se han publicado en el programa nocturno.

La postura de Magaly ante la versión de Gustavo Salcedo sobre los audios filtrados

Recientemente, Gustavo Salcedo aseguró que los audios filtrados habrían sido editados, insinuando que la conductora de televisión los manipuló con la intención de dejarlo en una situación comprometedora. Ante estas declaraciones, Magaly no se quedó callada y fiel a su estilo respondió con firmeza la versión del aún esposo legalmente de Maju Mantilla.

TE RECOMENDAMOS LOS SIGNOS MÁS INTENSOS Y LOS MÁS FRÍOS DEL ZODIACO | AstroMood

''Él tuvo una conversación conmigo y con mi productor, totalmente grabada en video. Si decido sacarla, quedas peor. Hemos decidido dejarla ahí porque creemos que tiene que resolver sus problemas'', comentó.

La respuesta de la presentadora de televisión también se dio en relación a la insinuación de Salcedo, negando categóricamente sus declaraciones y reforzando la veracidad de su trabajo periodístico que presentó en su momento.

''No puede decir que los audios han sido editados. Los audios los he pasado por consideración cuando vimos la imagen violenta de él agrediendo al productor frente a su hijo. Ahí decidí sacar los audios'', contó Magaly.

La poca autocrítica de Gustavo Salcedo

Según Magaly Medina, la actitud de Gustavo Salcedo deja mucho que desear, ya que constantemente evade su responsabilidad ante decisiones controvertidas, demostrando poca madurez para afrontar situaciones complejas. Además, criticó la manera en que se expone públicamente, llegando a colocarse en el ojo de la tormenta de los medios de espectáculos.

''Si él dice que han sido editados es no hacerse cargo de todos los actos que hizo. Me parece una inmadurez. Él mismo permitió que su vida privada se convirtiera en tema público, y ahora que las consecuencias lo alcanzan, quiere negarlo todo. No culpes a los demás, asume tus actos. Lo que hiciste, lo hiciste tú. Nadie te obligó a ir a hablar a los medios ni a mostrar conversaciones privadas. Ahora te toca afrontar las consecuencias'', sostuvo.

En ese sentido, la periodista dejó un contundente mensaje durante su programa, afirmando que no piensa retractarse ni retroceder en sus declaraciones. Sin embargo, aclaró que no publicará la conversación grabada con Salcedo por respeto a Maju Mantilla, quien actualmente atraviesa un difícil momento personal debido a la exposición mediática.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

''Si decido sacar esa conversación, él queda peor. Pero no lo haré porque creo que ya bastante daño se ha hecho. Solo espero que se haga cargo de sus actos y deje de mentir'', sentenció.