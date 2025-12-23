Magaly Medina revela que planea realizarse una cirugía en el rostro para el 2026: “Ya me toca”

La conductora habló consigo misma de los planes que tiene para el próximo año. Foto: Composición LR

La conductora habló consigo misma de los planes que tiene para el próximo año. Foto: Composición LR

En la reciente emisión de Magaly TV, La Firme, la conductora de espectáculos presentó una recopilación de entrevistas realizadas en su podcast digital. Dentro de ese recuento, se mostró un fragmento en el que Magaly se entrevista a sí misma y aborda la decisión personal de someterse a una cirugía en el rostro, prevista para el próximo año.

El extracto correspondió a una conversación que fue publicada en su canal de YouTube, la cual fue retomada en el programa televisivo y se centró en ese anuncio personal.

Magaly anuncia que se someterá a una operación en el rostro

Durante su programa grabado, la “urraca” mostró un fragmento de la entrevista que se encuentra en su canal. “¿Te piensas operar la cara?”, fue la pregunta que se realizó a sí misma, mostrando a dos Magaly en un mismo set, pero con diferente atuendo.

“Sí. Me pienso operar la cara porque ya lo he dicho y ya me toca. La gente piensa que me he operado 50.000 veces la cara, no es así. En la cara solo me he tocado la nariz y las orejas, pero más nada”, señaló, desmintiendo versiones sobre supuestas intervenciones previas.

Recalcó el cuidado que lleva con su piel

En esa misma línea, Medina explicó que, a lo largo de los años, ha seguido distintas rutinas para el cuidado de su piel, priorizando tratamientos. Sin embargo, a sus 62 años, indicó que considera que ha llegado el momento de dar un paso distinto.

“Todo lo que he hecho siempre ha sido ponerme bioestimuladores; me he puesto Jalupro, todo lo que sea para mantener la piel firme, además de mis tratamientos (…) Creo que a mis 62 años ya se ha caído la piel, el músculo está fuera de su lugar. Yo he pensado que ya es hora", comentó.

Cerca al cierre de la nota, la voz en off del programa precisó que la cirugía facial no está prevista a corto plazo, sino que forma parte de un plan proyectado para el próximo año.

“Ahora esperemos al 2026, porque un pajarito nos ha contado que mi tía se las trae y llegará más renovada que nunca”, mencionó la voz en off.