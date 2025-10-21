Anuncian que Francisca Aronsson caminará con Shakira en el Estadio Nacional junto a la streamer Zully

Francisca Aronsson, Susy Díaz y Zully estarán en el 'Camina con la loba'. | Foto: composición LR/Instagram/ Mezcalent

Francisca Aronsson, Susy Díaz y Zully estarán en el 'Camina con la loba'. | Foto: composición LR/Instagram/ Mezcalent

La joven actriz peruana Francisca Aronsson será una de las invitadas especiales del 'Camina con la loba' que se realizará durante el concierto de Shakira en el Estadio Nacional. La también influencer compartirá este momento especial con la streamer Zully, convirtiéndose en las representantes peruanas que acompañarán a la artista colombiana en una de las noches más esperadas en Lima para este 2025.

Francisca Aronsson estará en el 'Camina con la loba' durante el concierto de Shakira

A través de un video compartido por la productora del concierto, se le hizo la entrega de una caja especial a la actriz Francisca Aronsson. En este se le dio el acceso al 'Camina con la loba', segmento del tour 'Las mujeres ya no lloran' que tiene como objetivo celebrar a mujeres destacadas o inspiradoras en cada país que visita la artista.

TE RECOMENDAMOS LOS SIGNOS MÁS INTENSOS Y LOS MÁS FRÍOS DEL ZODIACO | AstroMood

La participación de Francisca Aronsson se suma al de la streamer Zully, quien fue anunciada por Master Live como otra de las representantes peruanas que caminará junto a Shakira en el esperado segmento. El anuncio, realizado el último jueves a través de Instagram, sorprendió a sus seguidores y generó una ola de reacciones positivas en redes sociales. También fue invitada Susy Díaz.

Korina Rivadeneira cuestionó presencia de Zully junto a Shakira

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Hace poco, la conductora del programa 'Desvelados', Korina Rivadeneira, criticó la presencia de Zully en el concierto de Shakira. La influencer venezolana se mostró molesta y resaltó que ella y otras artistas de la televisión deberían ser las invitadas. "Es que nosotras deberíamos salir junto a Shakira, ¡nosotras!".