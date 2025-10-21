HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Espectáculos

Anuncian que Francisca Aronsson caminará con Shakira en el Estadio Nacional junto a la streamer Zully

La joven actriz peruana será invitada especial en el 'Camina con la loba' del concierto de Shakira el próximo 18 de noviembre.

Francisca Aronsson, Susy Díaz y Zully estarán en el 'Camina con la loba'.
Francisca Aronsson, Susy Díaz y Zully estarán en el 'Camina con la loba'. | Foto: composición LR/Instagram/ Mezcalent

La joven actriz peruana Francisca Aronsson será una de las invitadas especiales del 'Camina con la loba' que se realizará durante el concierto de Shakira en el Estadio Nacional. La también influencer compartirá este momento especial con la streamer Zully, convirtiéndose en las representantes peruanas que acompañarán a la artista colombiana en una de las noches más esperadas en Lima para este 2025.

Francisca Aronsson estará en el 'Camina con la loba' durante el concierto de Shakira

A través de un video compartido por la productora del concierto, se le hizo la entrega de una caja especial a la actriz Francisca Aronsson. En este se le dio el acceso al 'Camina con la loba', segmento del tour 'Las mujeres ya no lloran' que tiene como objetivo celebrar a mujeres destacadas o inspiradoras en cada país que visita la artista.

TE RECOMENDAMOS

LOS SIGNOS MÁS INTENSOS Y LOS MÁS FRÍOS DEL ZODIACO | AstroMood

PUEDES VER: Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

lr.pe

La participación de Francisca Aronsson se suma al de la streamer Zully, quien fue anunciada por Master Live como otra de las representantes peruanas que caminará junto a Shakira en el esperado segmento. El anuncio, realizado el último jueves a través de Instagram, sorprendió a sus seguidores y generó una ola de reacciones positivas en redes sociales. También fue invitada Susy Díaz.

Korina Rivadeneira cuestionó presencia de Zully junto a Shakira

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Hace poco, la conductora del programa 'Desvelados', Korina Rivadeneira, criticó la presencia de Zully en el concierto de Shakira. La influencer venezolana se mostró molesta y resaltó que ella y otras artistas de la televisión deberían ser las invitadas. "Es que nosotras deberíamos salir junto a Shakira, ¡nosotras!".

Notas relacionadas
Tiktoker Zully admite falta con Marina Mora tras confirmar que tiene intenciones de ser Miss Perú: "Quiero pedirle disculpas"

Tiktoker Zully admite falta con Marina Mora tras confirmar que tiene intenciones de ser Miss Perú: "Quiero pedirle disculpas"

LEER MÁS
Franco Vidal choca intencionalmente a motocarga en movimiento durante transmisión en vivo y desata indignación en redes: "Eso no es gracioso"

Franco Vidal choca intencionalmente a motocarga en movimiento durante transmisión en vivo y desata indignación en redes: "Eso no es gracioso"

LEER MÁS
Sideral arremete contra Franco Vidal por criticar a streamers que participaron de la marcha del 15 de octubre: "No voy a hacer nada con él"

Sideral arremete contra Franco Vidal por criticar a streamers que participaron de la marcha del 15 de octubre: "No voy a hacer nada con él"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

LEER MÁS
Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

LEER MÁS
Melissa Klug confirma crisis en su relación con Jesús Barco tras ampay: "Si no se resuelve, ni modo"

Melissa Klug confirma crisis en su relación con Jesús Barco tras ampay: "Si no se resuelve, ni modo"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confiesa que Maju Mantilla le reclamó por los audios filtrados en los que la dejaba mal: “Cometí el error”

Gustavo Salcedo confiesa que Maju Mantilla le reclamó por los audios filtrados en los que la dejaba mal: “Cometí el error”

LEER MÁS
Melanie Martínez reclama a Christian Domínguez por no defender a su hija de comentarios inapropiados: "Por eso se rompio el vínculo"

Melanie Martínez reclama a Christian Domínguez por no defender a su hija de comentarios inapropiados: "Por eso se rompio el vínculo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maduro respalda a Petro en medio de tensiones con Trump y asegura que Venezuela y Colombia son “una sola patria”

Congreso: proponen bono para vivienda a jóvenes de hasta 29 años, ¿de qué trata el proyecto?

Informante que delató a ‘El Monstruo’ en Paraguay teme por su vida y exige al Perú pagar recompensa: “Yo arriesgué mi vida”

Espectáculos

Melissa Klug confirma crisis en su relación con Jesús Barco tras ampay: "Si no se resuelve, ni modo"

Melanie Martínez reclama a Christian Domínguez por no defender a su hija de comentarios inapropiados: "Por eso se rompio el vínculo"

Natalia Salas seguirá firme en su boda con Sergio Coloma pese al cáncer: "Con más ganas nos queremos casar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025