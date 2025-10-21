HOYSuscripcion LR Focus

Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

Youtuber Curwen señaló que recibió una invitación para cuestionar a la congresista Patricia Chirinos en 'EVDLV', pero no pudo asistir.

Programa ‘El valor de la verdad’ culminaría en diciembre del 2026.
Programa ‘El valor de la verdad’ culminaría en diciembre del 2026. | Foto: composición LR/YouTube

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, resaltó que no tendría ningún problema en asistir a ‘El valor de la verdad’. Durante la reciente emisión del podcast 'Brutalidad política', el comunicador indicó que ya recibió la invitación de la productora de dicho programa de televisión para cuestionar a la congresista Patricia Chirinos, pero no pudo asistir anteriormente debido a que estaba de viaje.

Curwen podría asistir a 'El valor de la verdad'

El último lunes, el youtuber Curwen contó que está dispuesto a participar en el programa de 'El valor de la verdad'. Como se sabe, el programa de televisión cambió un poco y en sus últimas ediciones está invitando al sillón rojo a personajes políticos. De esta forma, la producción de 'EVDLV' ya tiene entre sus planes invitar al youtuber para que forme parte del panel encargado de cuestionar a los invitados.

Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: "Estamos procediendo legalmente"

"Me invitó producción, pero no pude porque estaba de viaje. Si hubiera ido. Yo no tengo ningún problema. Me gustaría participar en otra oportunidad si es que el programa se mantiene. Yo con todo gusto, si es que se puede para otra oportunidad, por supuesto que voy a estar allí", comentó en su podcast.

El comentario del youtuber generó varias reacciones en redes sociales, donde varios usuarios aplaudieron su intención de participar en un espacio televisivo para abordar temas políticos. Aunque aún no hay una confirmación oficial por parte de la producción del programa, Curwen dejó claro que no teme a las preguntas incómodas y que estaría listo para responder y, sobre todo, para preguntar a los invitados al sillón rojo.

