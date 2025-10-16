HOYSuscripcion LR Focus

Sideral arremete contra Franco Vidal por criticar a streamers que participaron de la marcha del 15 de octubre: "No voy a hacer nada con él"

El alcalde de Ate fue criticado por el streamer Sideral tras calificar la marcha del 15 de octubre como una “marcha caviar”, al igual que a las figuras públicas que participan en ella.

Franco Vidal, alcalde de Ate, señaló durante una transmisión en la plataforma Kick que las marchas del 15 de octubre son “marchas caviares”. Según explicó, un “caviar” es “una persona que vive del Estado”. Además, afirmó que “los personajes públicos que están marchando son caviares (…) O sea, me dirás: ‘¿Sideral es un caviar?’ Sí, es un caviar, no hay otro resultado”. Estas declaraciones generaron una respuesta por parte del streamer Jesús Andrés Luján Carrión, conocido en redes como Sideral.

El streamer Sideral se mostró muy incomodó por la respuesta del alcalde y llamar caviar a todos los streamers y personajes públicos que participaron de la protesta de la 'Generazión Z'. "Yo ya no voy a hacer nada con Franco Vidal", dijo tajante el streamer.

Sideral descarta organizar chocolatada con el alcalde Franco Vidal

Ante las recientes declaraciones de Franco Vidal, el streamer Sideral anunció en Kick que ya no colaborará con el alcalde de Ate. “¿Cómo va a hacer una chocolatada con ‘Sacha’ o supuestamente conmigo, si piensa así? Yo ya no voy a hacer nada con Franco Vidal. Ni siquiera una chocolatada”, afirmó.

Además, Andrés Luján relató con indignación un encuentro reciente con el alcalde y el streamer ‘Sacha Uzumaki’: “Es más, yo fui a apoyar a Sacha en un partido, hermano, un fulbito. Era el team Franco Vidal versus el team Sideral, y vi a Franco Vidal con camisetas de su partido político. Imagínate, hermano”.

Actores, streamers y figuras públicas asisten a la marcha del 15 de octubre

Diversas figuras públicas, artistas e influencers se sumaron a la marcha nacional que se llevó a cabo el miércoles 15 de octubre, una jornada que evidenció el malestar generalizado de la ciudadanía frente al incremento de la inseguridad, los escándalos de corrupción y la crisis institucional agudizada tras la asunción de José Jerí como presidente del Perú.

Entre los manifestantes destacaron personalidades como los streamers Sideral, Abigail Sulamita Salazar Cotrina (Zullyy), Anthony Alencastre (Tonino), José Luis Rodríguez (Pelao), Víctor Caballero (Curwen). Además de actores como Lucho Cáceres, Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, entre otros actores

El descontento social se agravó en las últimas semanas tras el paro de transportistas del 7 de octubre y el atentado armado contra los integrantes de la agrupación Agua Marina, que dejó heridos a los hermanos Manuel y Luis Quiroga. Estos hechos, sumados a la falta de respuesta del Ejecutivo ante la escalada de violencia en regiones como Piura, Lima y Trujillo, han impulsado nuevas protestas y bloqueos en distintas zonas del país.

¿A qué chocolatada se refiere el streamer Sideral?

La "Chocolatada de Sideral" es un evento navideño que nació en 2021 como una broma entre los seguidores del streamer Sideral. Sus fans difundieron publicaciones falsas e incluso pidieron a figuras públicas, como Mario Castañeda, actor de voz de la serie Dragon Ball, que invitaran a la ciudadanía a participar en una actividad que supuestamente se realizaría en el distrito de Los Olivos.

La broma escaló tanto que el creador de contenido decidió llevar a cabo el evento en Los Olivos. Lo que comenzó como un gesto solidario terminó reuniendo a una multitud inesperada que superó la capacidad logística del lugar. Ante la falta de control, se reportaron desmayos, empujones, daños a negocios cercanos y disturbios que requirieron la intervención policial. El hecho generó gran cobertura en medios nacionales y se viralizó en redes sociales.

Desde entonces, Sideral convirtió la chocolatada en una tradición navideña anual, que hoy forma parte de la cultura popular digital en el Perú.

