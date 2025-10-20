HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker Zully revela que quiere ganar el Miss Perú, pero missóloga Nicole Akari le pide prepararse más: "Todavía no"

La creadora de contenido en Kick expresó su deseo de participar en el certamen Miss Perú. "Me falta un poco de clases y ya", indicó Zully.

Zully incluso no descartó presentarse al Miss Grand Internacional.
Zully incluso no descartó presentarse al Miss Grand Internacional. | Foto. composición LR/ América Hoy

La streamer Zully, Abigail Sulamita Salazar, visitó el programa de espectáculos ‘América Hoy’ y fue presentada como una futura candidata al certamen Miss Perú. La tiktoker tuvo una conversación con la conductora Ethel Pozo y la missóloga Nicole Akari, en la que expresó sus deseos de incursionar en los concursos de belleza y aseguró que es muy aplicada.  

Zully confirma que quiere participar en el Miss Perú

Durante la reciente emisión del programa ‘América Hoy’, la tiktoker Zully confirmó que tiene intenciones de ingresar al certamen Miss Perú e incluso el Miss Grand Internacional. Realizó una pequeña pasarela y hasta se animó a hablar en inglés.

La creadora de contenido comentó estaría dispuesta a prepararse seriamente para el exigente concurso de belleza. “Sueño con ser Miss Perú, solamente me falta un poco de clases y ya. Yo aprendo rapidito”, comentó muy entusiasmada.

Missóloga Nicole Akari le pide que se prepare más

Por su parte, la missóloga y experta en moda Nicole Akari le recomendó a la streamer Zully que se prepare con bastante disciplina. Le argumentó que hay certámenes que exigen demasiada preparación, como el Miss Grand Internacional que requiere un buen dominio del inglés. Enfatizó que la tiktoker podría iniciar en concurso de belleza de acuerdo a su edad.

“Yo todavía no la metería a un concurso, está muy jovencita, podría entrar a un concurso, pero no a un Grand. Claro, puede ir (a un teen). Una miss tiene que ser bastante disciplinada, puntual, nunca verse en líos, ni problemas. Tienes que ser muy pendiente de tu cuidado, cabello, piel, uñas, saber comer, ejercitarte porque todo es parte de saber quererte”, resaltó.

