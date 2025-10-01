Susy Díaz logró asegurar su espacio en el show de Shakira en Perú, donde estará acompañada por 100 fanáticos peruanos. Foto: Instagram/Susy Díaz | Foto: Instagram/Susy Díaz

Susy Díaz logró asegurar su espacio en el show de Shakira en Perú, donde estará acompañada por 100 fanáticos peruanos. Foto: Instagram/Susy Díaz | Foto: Instagram/Susy Díaz

A pocas semanas del retorno de Shakira a nuestro país, se reveló que Susy Díaz será parte de ‘Camina con la Loba’, una experiencia única que busca que los fanáticos peruanos puedan estar cerca a la artista colombiana en el Estadio Nacional. Como se recuerda, la barranquillera llegará a Lima para ofrecer tres espectáculos, como parte de su gira ‘Las Mujeres No Lloran Tour’.

A través de sus redes sociales, Susy Díaz invitó con entusiasmo a todos los fans de la barranquillera a participar en el concurso ‘Camina con la Loba’ durante todo el mes de octubre: “Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!”, expresó la excongresista.

Fans de Shakira podrán ser parte de ‘Camina con la Loba’



Susy Díaz no será la única que tendrá la oportunidad de conocer en vivo a Shakira. MasterLive, encargada del show de la cantante, dio a conocer que seleccionará a 100 personas que tendrán el privilegio de acompañar a Shakira en su camino hacia el escenario durante sus dos conciertos en Lima, programados para el 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional.

Quienes desean ser parte de ‘Camina con la Loba’, tendrá la misión de realizar diversas dinámicas y demostrarle a través de ellas su gran fanatismo por Shakira. Los requisitos son ser fans mayores de 18 años y que cuenten con su entrada para su gran show en el Estadio Nacional. De esta forma, los participantes podrán obtener el gran premio de caminar junto con Shakira a inicios de sus presentaciones.

Aún queda entradas para el show de Shakira



Las últimas entradas para el show del martes 18 de noviembre aún están disponibles a través de Teleticket a precios especiales, por lo que todavía estás a tiempo de asegurar tu lugar en este espectáculo inolvidable y optar por formar parte de esta experiencia exclusiva junto a Shakira. La Tribuna Norte está completamente agotada.

