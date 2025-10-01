HOYSuscripcion LR Focus

¡Confirmado! Susy Díaz estará en ‘Camina con la Loba’ y acompañará a Shakira en el Estadio Nacional

Shakira regresa a Perú y Susy Díaz será parte de 'Camina con la Loba', una iniciativa que permitirá a los fans estar cerca de la artista en el Estadio Nacional.

Susy Díaz logró asegurar su espacio en el show de Shakira en Perú, donde estará acompañada por 100 fanáticos peruanos. Foto: Instagram/Susy Díaz
Susy Díaz logró asegurar su espacio en el show de Shakira en Perú, donde estará acompañada por 100 fanáticos peruanos. Foto: Instagram/Susy Díaz

A pocas semanas del retorno de Shakira a nuestro país, se reveló que Susy Díaz será parte de ‘Camina con la Loba’, una experiencia única que busca que los fanáticos peruanos puedan estar cerca a la artista colombiana en el Estadio Nacional. Como se recuerda, la barranquillera llegará a Lima para ofrecer tres espectáculos, como parte de su gira ‘Las Mujeres No Lloran Tour’.

A través de sus redes sociales, Susy Díaz invitó con entusiasmo a todos los fans de la barranquillera a participar en el concurso ‘Camina con la Loba’ durante todo el mes de octubre: “Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!”,  expresó la excongresista.

Fans de Shakira podrán ser parte de ‘Camina con la Loba’

Susy Díaz no será la única que tendrá la oportunidad de conocer en vivo a Shakira. MasterLive, encargada del show de la cantante, dio a conocer que seleccionará a 100 personas que tendrán el privilegio de acompañar a Shakira en su camino hacia el escenario durante sus dos conciertos en Lima, programados para el 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional. 

Quienes desean ser parte de ‘Camina con la Loba’, tendrá la misión de realizar diversas dinámicas y demostrarle a través de ellas su gran fanatismo por Shakira. Los requisitos son ser fans mayores de 18 años y que cuenten con su entrada para su gran show en el Estadio Nacional. De esta forma, los participantes podrán obtener el gran premio de caminar junto con Shakira a inicios de sus presentaciones.

Aún queda entradas para el show de Shakira 

Las últimas entradas para el show del martes 18 de noviembre aún están disponibles a través de Teleticket a precios especiales, por lo que todavía estás a tiempo de asegurar tu lugar en este espectáculo inolvidable y optar por formar parte de esta experiencia exclusiva junto a Shakira. La Tribuna Norte está completamente agotada.

