Streamers

Tiktoker Zully admite falta con Marina Mora tras confirmar que tiene intenciones de ser Miss Perú: "Quiero pedirle disculpas"

La creadora de contenido Zully se disculpó por su impuntualidad en la escuela de modelaje de Marina Mora, asegurando que está mejorando.

Marina Mora destacó el potencial de tiktoker para el Miss Perú.
Marina Mora destacó el potencial de tiktoker para el Miss Perú. | Foto: composición LR/ América Hoy/ YouTube

La tiktoker Zully generó revuelo en redes sociales luego de anunciar públicamente su intención de postular al certamen Miss Perú. Así mismo, la streamer aprovechó su presencia en el programa 'América hoy' para pedirle disculpas públicas a la modelo Marina Mora. Semanas atrás, la creadora de contenido se presentó en la escuela de modelaje de la empresaria, pero llegó tarde y se generaron varias reacciones en TikTok.

Zully le pide disculpas a Marina Mora

En la más reciente edición del programa 'América hoy', la tiktoker Zully sorprendió al ofrecer disculpas públicas a Marina Mora por su impuntualidad. Esto se dio cuando la streamer anunció sus pretensiones de ser una de las candidatas del Miss Perú.

Franco Vidal choca intencionalmente a motocarga en movimiento durante transmisión en vivo y desata indignación en redes: "Eso no es gracioso"



“Quiero pedir disculpas a Marina por la tardanza de ese día, estoy mejorando. Ese día tuve una reunión”, resaltó. En tanto, Edson Dávila, conductor del magazine, le comentó a la tiktoker que debe priorizar la puntualidad.  

De otro lado, se difundió los comentarios de Marina Mora luego de que se conoció que la tiktoker ganó el Miss Primavera 2025 de Radio Karibeña, tras una votación virtual. La empresaria comentó que la joven peruana necesita preparase, pero tiene muchas posibilidades de obtener buenos resultados.

Cristorata sorprendió al público al pedirle a Agus Padilla que sea su novia después de su derrota en el Stream Fighters 4



“Tiene mucho potencial, yo creo que si ella se prepara tendría grandes posibilidades de participar en el Miss Perú”, aseguró la modelo a ‘América Hoy’.

