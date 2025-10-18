Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"
Conductora del programa ‘Desvelados’, Korina Rivadeneira, tuvo una reacción inesperada sobre la presencia de tiktoker Zully en el ‘Camina con la Loba’.
La modelo Korina Rivadeneira se mostró fastidiada con el reciente anuncio sobre la presencia de la tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional. Como se sabe, la productora del evento anunció en sus redes sociales que la streamer peruana podrá caminar junto a la artista colombiana en el concierto del próximo 18 de noviembre. Sin embargo, la esposa de Mario Hart tuvo una reacción de molestia.
Korina Rivadeneira molesta con la presencia de Zully junto a Shakira en concierto
La conductora del programa 'Desvelados', Korina Rivadeneira, comentaba junto a su compañero Renato Luna y 'Las Bandalas' sobre la invitación de Zully al concierto de Shakira. Tras la presentación de una nota, el conductor cuestionó si la tiktoker debería ser una de las indicadas en acompañar a Shakira en su camino al escenario en el Estadio Nacional.
Aunque 'Las Bandalas', Katia Palma, Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola, tomaron la pregunta a la broma, la conductora Korina Rivadeneira mostró una reacción diferente. La influencer venezolana se mostró molesta y con un gesto de negativa dijo: "Es que nosotras deberíamos salir junto a Shakira, ¡nosotras!".
Zully caminará junto a Shakira en el Estadio Nacional
Master Live, productora del concierto de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, anunció en Instagram que una de las representantes peruanas que caminará junto a Shakira en Lima será la tiktoker Zully. La información fue revelada el último jueves y generó sorpresa entre sus seguidores. "Éxitos en todos tus proyectos", "Las bonitas con las bonitas", "Te lo mereces", son las reacciones más frecuentes en redes sociales.