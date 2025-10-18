Fans de Zully salieron en defensa de la joven creadora de contenido. | Foto: composición LR/ Instagram/América TV

Fans de Zully salieron en defensa de la joven creadora de contenido. | Foto: composición LR/ Instagram/América TV

La modelo Korina Rivadeneira se mostró fastidiada con el reciente anuncio sobre la presencia de la tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional. Como se sabe, la productora del evento anunció en sus redes sociales que la streamer peruana podrá caminar junto a la artista colombiana en el concierto del próximo 18 de noviembre. Sin embargo, la esposa de Mario Hart tuvo una reacción de molestia.

Korina Rivadeneira molesta con la presencia de Zully junto a Shakira en concierto

La conductora del programa 'Desvelados', Korina Rivadeneira, comentaba junto a su compañero Renato Luna y 'Las Bandalas' sobre la invitación de Zully al concierto de Shakira. Tras la presentación de una nota, el conductor cuestionó si la tiktoker debería ser una de las indicadas en acompañar a Shakira en su camino al escenario en el Estadio Nacional.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Aunque 'Las Bandalas', Katia Palma, Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola, tomaron la pregunta a la broma, la conductora Korina Rivadeneira mostró una reacción diferente. La influencer venezolana se mostró molesta y con un gesto de negativa dijo: "Es que nosotras deberíamos salir junto a Shakira, ¡nosotras!".

Zully caminará junto a Shakira en el Estadio Nacional

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Master Live, productora del concierto de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, anunció en Instagram que una de las representantes peruanas que caminará junto a Shakira en Lima será la tiktoker Zully. La información fue revelada el último jueves y generó sorpresa entre sus seguidores. "Éxitos en todos tus proyectos", "Las bonitas con las bonitas", "Te lo mereces", son las reacciones más frecuentes en redes sociales.