HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO     Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO     Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO     
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Espectáculos

Natalia Salas agradece muestras de apoyo tras revelar que el cáncer regresó a su vida: "Piénsenme bonito, sana y feliz"

La actriz Natalia Salas conmovió al revelar que otra vez enfrenta esta enfermedad. En 2023, superó con éxito el cáncer de mama tras un largo tratamiento que incluyó mastectomía.

Natalia Salas superó el cáncer de mama en 2023.
Natalia Salas superó el cáncer de mama en 2023. | Foto: composición LR/Instagram

Natalia Salas volvió a enfrentar una dura realidad que ya había superado una vez. La actriz peruana, recordada por su participación en diversas producciones televisivas, confirmó que el cáncer ha regresado a su vida. La noticia, compartida por ella misma en redes sociales, generó una inmediata reacción de apoyo por parte de sus seguidores, colegas y medios de comunicación.

En 2022, Salas fue diagnosticada con cáncer de mama. Tras meses de tratamiento, que incluyó mastectomía, logró vencer la enfermedad en 2023. Hoy, al enfrentar nuevamente este padecimiento, la actriz opta por la transparencia y el optimismo como herramientas para transitar este nuevo proceso.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas tras revelar que padece cáncer nuevamente: "Estás siempre bien"

lr.pe

"Piénsenme bonito, sana y feliz": Natalia Salas agradece apoyo tras revelar que padece cáncer otra vez

A través de sus historias de Instagram, Natalia Salas expresó su gratitud por las numerosas muestras de apoyo que ha recibido tras revelar que el cáncer ha regresado a su vida. "¡Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras!", escribió la actriz de 'Eres mi bien'.

La recordada Andrea de 'Al fondo hay sitio' también compartió optimismo en su mensaje, dejando claro que afronta esta nueva etapa con fortaleza. "Estoy bien, y voy a estar mejor. Piénseme bonito y sana y feliz ¡Vamos, mier!", publicó, cerrando con el hashtag #ConTodoMenosMiedo, título de su unipersonal que también es una frase que se ha convertido en símbolo de su lucha y resiliencia.

PUEDES VER: Natalia Salas revela cómo reaccionó a la dura noticia de que el cáncer volvió: “Me asuste al inicio"

lr.pe

Natalia Salas revela que vuelve a tener cáncer

El 19 de octubre, Natalia Salas reveló que los médicos le confirmaron la presencia de nuevas células malignas en su cuerpo. La actriz, de 38 años, aseguró que ya comenzó el tratamiento correspondiente y que se siente lista para afrontar esta etapa con la misma fortaleza que demostró en su primera batalla contra el cáncer. "Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse a esta nueva medicación: tres pastillas diarias y dos ampollas cada dos semanas se unen a mi protocolo anterior", explicó con claridad.

Aunque reconoció que sintió miedo al recibir el diagnóstico, también compartió cómo logró recuperar la calma. "Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre", afirmó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Salas aprovechó el momento para enviar un mensaje de conciencia a sus seguidores, instándolos a no ignorar las señales de su cuerpo. "No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores. Cuídense mucho. Descuiden, voy a estar bien. Seguiré andando", concluyó.

Notas relacionadas
Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas tras revelar que padece cáncer nuevamente: "Estás siempre bien"

Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas tras revelar que padece cáncer nuevamente: "Estás siempre bien"

LEER MÁS
Natalia Salas revela cómo reaccionó a la dura noticia de que el cáncer volvió: “Me asuste al inicio"

Natalia Salas revela cómo reaccionó a la dura noticia de que el cáncer volvió: “Me asuste al inicio"

LEER MÁS
Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”

Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de Xiomy Kanashiro 'manda advertencia' a Jefferson Farfán en medio de rumores de matrimonio: "Cuida siempre de mi princesa"

Padre de Xiomy Kanashiro 'manda advertencia' a Jefferson Farfán en medio de rumores de matrimonio: "Cuida siempre de mi princesa"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

LEER MÁS
Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

LEER MÁS
¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

LEER MÁS
Melissa Klug anuncia el fin de su relación con futbolista Jesús Barco, pero borra el comunicado minutos después

Melissa Klug anuncia el fin de su relación con futbolista Jesús Barco, pero borra el comunicado minutos después

LEER MÁS
'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

'Prima' de Josimar revela en exclusiva prueba de su estado de embarazo y lanza mensaje hacia pareja de cantante

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Espectáculos

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Melissa Klug rompe su silencio tras borrar anuncio de ruptura con Jesús Barco y habla sobre presunta infidelidad: "Ha sido un error"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025