Natalia Salas volvió a enfrentar una dura realidad que ya había superado una vez. La actriz peruana, recordada por su participación en diversas producciones televisivas, confirmó que el cáncer ha regresado a su vida. La noticia, compartida por ella misma en redes sociales, generó una inmediata reacción de apoyo por parte de sus seguidores, colegas y medios de comunicación.

En 2022, Salas fue diagnosticada con cáncer de mama. Tras meses de tratamiento, que incluyó mastectomía, logró vencer la enfermedad en 2023. Hoy, al enfrentar nuevamente este padecimiento, la actriz opta por la transparencia y el optimismo como herramientas para transitar este nuevo proceso.

"Piénsenme bonito, sana y feliz": Natalia Salas agradece apoyo tras revelar que padece cáncer otra vez

A través de sus historias de Instagram, Natalia Salas expresó su gratitud por las numerosas muestras de apoyo que ha recibido tras revelar que el cáncer ha regresado a su vida. "¡Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras!", escribió la actriz de 'Eres mi bien'.

La recordada Andrea de 'Al fondo hay sitio' también compartió optimismo en su mensaje, dejando claro que afronta esta nueva etapa con fortaleza. "Estoy bien, y voy a estar mejor. Piénseme bonito y sana y feliz ¡Vamos, mier!", publicó, cerrando con el hashtag #ConTodoMenosMiedo, título de su unipersonal que también es una frase que se ha convertido en símbolo de su lucha y resiliencia.

Natalia Salas revela que vuelve a tener cáncer

El 19 de octubre, Natalia Salas reveló que los médicos le confirmaron la presencia de nuevas células malignas en su cuerpo. La actriz, de 38 años, aseguró que ya comenzó el tratamiento correspondiente y que se siente lista para afrontar esta etapa con la misma fortaleza que demostró en su primera batalla contra el cáncer. "Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse a esta nueva medicación: tres pastillas diarias y dos ampollas cada dos semanas se unen a mi protocolo anterior", explicó con claridad.

Aunque reconoció que sintió miedo al recibir el diagnóstico, también compartió cómo logró recuperar la calma. "Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre", afirmó.

Salas aprovechó el momento para enviar un mensaje de conciencia a sus seguidores, instándolos a no ignorar las señales de su cuerpo. "No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores. Cuídense mucho. Descuiden, voy a estar bien. Seguiré andando", concluyó.