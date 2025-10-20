Melissa Klug rompió el silencio tras la controversia generada por su ruptura con Jesús Barco. El domingo 19 de octubre, la empresaria sorprendió al publicar en sus redes sociales un comunicado anunciando el fin de su relación con el futbolista, pero lo eliminó poco después, dejando en el aire más preguntas que respuestas.

La inesperada acción desató una ola de especulaciones sobre los motivos detrás de la separación y el verdadero estado de la pareja. Ninguno de los involucrados se pronunció en ese momento, hasta que este lunes 20 de octubre, la 'Blanca de Chucuito' decidió hablar públicamente y aclarar lo ocurrido, aunque sus declaraciones terminaron por avivar aún más las dudas.

"Ha sido un error": Melissa Klug se pronuncia tras anunciar su ruptura con Jesús Barco

Durante una conversación con el diario Trome, Melissa Klug fue consultada sobre el comunicado que anunciaba su separación de Jesús Barco, el cual fue borrado minutos después de su publicación. La madre de Samahara Lobatón reconoció que se trató de una equivocación, aunque evitó entrar en detalles sobre cómo ocurrió.

"Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo", declaró, dejando entrever que el mensaje no reflejaba su verdadera intención. Además, expresó brevemente su pesar por el incidente: "Lo siento", dijo, en tono reflexivo.

Melissa Klug descarta infidelidad por parte de Jesús Barco

La empresaria también aprovechó la ocasión para desmentir los rumores sobre una posible infidelidad. En medio de las especulaciones que circularon en redes sociales, fue enfática al afirmar que no hay una tercera persona involucrada en su situación con Jesús Barco, padre de su hija menor, Cayetana. "No existen terceras personas, fue un error", aseguró, descartando cualquier versión que hable de una traición.

Melissa Klug ya había atravesado una separación previa con el futbolista. Aunque Evely Velez, amiga cercana de la empresaria, descartó que se tratara de una infidelidad, el episodio generó fricciones en la relación. Tras retomar el vínculo, Klug dejó claro que no volvería a tolerar situaciones similares y admitió que sí existió una conversación, aunque la calificó como una simple interacción sin mayor trascendencia. Ese antecedente ahora vuelve a cobrar relevancia y alimenta las especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de su reciente ruptura.