EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     
Melissa Klug rompe su silencio tras borrar anuncio de ruptura con Jesús Barco y habla sobre presunta infidelidad: "Ha sido un error"

"Ha sido un error", afirmó Melissa Klug. Horas antes, la 'Blanca de Chucuito' sorprendió al anunciar su separación del futbolista Jesús Barco y eliminar el comunicado pocos minutos después.

Melissa Klug y Jesús Barco ya terminaron públicamente una vez anterior. Foto: Instagram Melissa Klug
Melissa Klug y Jesús Barco ya terminaron públicamente una vez anterior. Foto: Instagram Melissa Klug

Melissa Klug rompió el silencio tras la controversia generada por su ruptura con Jesús Barco. El domingo 19 de octubre, la empresaria sorprendió al publicar en sus redes sociales un comunicado anunciando el fin de su relación con el futbolista, pero lo eliminó poco después, dejando en el aire más preguntas que respuestas.

La inesperada acción desató una ola de especulaciones sobre los motivos detrás de la separación y el verdadero estado de la pareja. Ninguno de los involucrados se pronunció en ese momento, hasta que este lunes 20 de octubre, la 'Blanca de Chucuito' decidió hablar públicamente y aclarar lo ocurrido, aunque sus declaraciones terminaron por avivar aún más las dudas.

PUEDES VER: Melissa Klug anuncia el fin de su relación con futbolista Jesús Barco, pero borra el comunicado minutos después

"Ha sido un error": Melissa Klug se pronuncia tras anunciar su ruptura con Jesús Barco

Durante una conversación con el diario Trome, Melissa Klug fue consultada sobre el comunicado que anunciaba su separación de Jesús Barco, el cual fue borrado minutos después de su publicación. La madre de Samahara Lobatón reconoció que se trató de una equivocación, aunque evitó entrar en detalles sobre cómo ocurrió.

"Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo", declaró, dejando entrever que el mensaje no reflejaba su verdadera intención. Además, expresó brevemente su pesar por el incidente: "Lo siento", dijo, en tono reflexivo.

PUEDES VER: Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto tras nacimiento de hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Están sanitos"

Melissa Klug descarta infidelidad por parte de Jesús Barco

La empresaria también aprovechó la ocasión para desmentir los rumores sobre una posible infidelidad. En medio de las especulaciones que circularon en redes sociales, fue enfática al afirmar que no hay una tercera persona involucrada en su situación con Jesús Barco, padre de su hija menor, Cayetana. "No existen terceras personas, fue un error", aseguró, descartando cualquier versión que hable de una traición.

Melissa Klug ya había atravesado una separación previa con el futbolista. Aunque Evely Velez, amiga cercana de la empresaria, descartó que se tratara de una infidelidad, el episodio generó fricciones en la relación. Tras retomar el vínculo, Klug dejó claro que no volvería a tolerar situaciones similares y admitió que sí existió una conversación, aunque la calificó como una simple interacción sin mayor trascendencia. Ese antecedente ahora vuelve a cobrar relevancia y alimenta las especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de su reciente ruptura.

Melissa Klug anuncia el fin de su relación con futbolista Jesús Barco, pero borra el comunicado minutos después

Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto tras nacimiento de hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Están sanitos"

Samahara Lobatón dio a luz a tercer hijo en Estados Unidos y su novio Bryan Torres llora emocionado desde Perú

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”

Aldo Miyashiro expone por qué Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar en el canal"

Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas tras revelar que padece cáncer nuevamente: "Estás siempre bien"

Muere el popular salsero peruano Johan Mora y su bailarina tras presunto atentado en el Callao

Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

