Espectáculos

Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas tras revelar que padece cáncer nuevamente: "Estás siempre bien"

"Estás siempre bien", manifestó Anahí de Cárdenas. La actriz, quien también superó el cáncer de mama, ha reafirmado su vínculo con Natalia Salas ante su nueva lucha contra la enfermedad.

Al igual que Natalia Salas, Anahí de Cárdenas superó el cáncer de mama.
Al igual que Natalia Salas, Anahí de Cárdenas superó el cáncer de mama.

La noticia del regreso del cáncer a la vida de Natalia Salas ha sacudido al medio artístico peruano. La actriz, quien hace dos años celebraba haber superado la enfermedad, compartió recientemente que deberá enfrentar este padecimiento nuevamente, esta vez con una metástasis en su columna vertebral. Su anuncio, hecho con serenidad y valentía, ha despertado una ola de solidaridad entre colegas y seguidores, quienes no han dudado en expresarle su apoyo.

Entre las voces que se han alzado con especial sensibilidad está la de Anahí de Cárdenas. La también actriz y cantante, que superó el cáncer de mama en 2020, publicó un mensaje que ha conmovido profundamente a sus seguidores.

Anahí de Cárdenas se solidariza con Natalia Salas. Foto: captura Instagram

Anahí de Cárdenas se solidariza con Natalia Salas. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Natalia Salas revela cómo reaccionó a la dura noticia de que el cáncer volvió: “Me asuste al inicio"

lr.pe

"Estás siempre bien": el conmovedor mensaje de Anahí de Cárdenas para Natalia Salas

Anahí de Cárdenas transmitió un mensaje de fuerza y esperanza a Natalia Salas, luego de que esta última revelara públicamente que enfrenta nuevamente una batalla contra el cáncer. En un comentario publicado en la cuenta oficial de Salas, Anahí escribió: "Te amo, poderosa. Estás siempre bien, siempre sana. Decretando." Su mensaje, breve pero profundamente significativo, resonó entre los seguidores de ambas artistas.

La frase se convirtió rápidamente en un símbolo de apoyo y resiliencia, reflejando el vínculo entre ambas actrices. Este gesto se sumó a una ola de solidaridad que ha inundado las redes sociales de Natalia, donde figuras de la farándula nacional como Nelly Rossinelli, María Pía Copello, Natalie Vértiz y Zumba también expresaron su respaldo y cariño, reafirmando que en esta nueva etapa no está sola.

PUEDES VER: Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

lr.pe

Natalia Salas y su nueva batalla contra el cáncer

Natalia Salas reveló que, dos años después de haber superado el cáncer de mama, los médicos detectaron una nueva anomalía que requiere tratamiento. "El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", reveló el 19 de octubre en una publicación en sus redes sociales.

La actriz de 'Eres mi bien' detalló que ya se somete a un nuevo tratamiento con fuerte medicación y que próximamente pasará por una intervención quirúrgica. "Ooforectomía salpingectomía bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas", precisó. En medio de esa situación ha dejado varios proyectos para concentrarse en su recuperación, pero se mantiene optimista y agradecida por el respaldo de su público.

