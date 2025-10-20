Al igual que Natalia Salas, Anahí de Cárdenas superó el cáncer de mama. | Foto: composición LR/Instagram

Al igual que Natalia Salas, Anahí de Cárdenas superó el cáncer de mama. | Foto: composición LR/Instagram

La noticia del regreso del cáncer a la vida de Natalia Salas ha sacudido al medio artístico peruano. La actriz, quien hace dos años celebraba haber superado la enfermedad, compartió recientemente que deberá enfrentar este padecimiento nuevamente, esta vez con una metástasis en su columna vertebral. Su anuncio, hecho con serenidad y valentía, ha despertado una ola de solidaridad entre colegas y seguidores, quienes no han dudado en expresarle su apoyo.

Entre las voces que se han alzado con especial sensibilidad está la de Anahí de Cárdenas. La también actriz y cantante, que superó el cáncer de mama en 2020, publicó un mensaje que ha conmovido profundamente a sus seguidores.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Anahí de Cárdenas se solidariza con Natalia Salas. Foto: captura Instagram

"Estás siempre bien": el conmovedor mensaje de Anahí de Cárdenas para Natalia Salas

Anahí de Cárdenas transmitió un mensaje de fuerza y esperanza a Natalia Salas, luego de que esta última revelara públicamente que enfrenta nuevamente una batalla contra el cáncer. En un comentario publicado en la cuenta oficial de Salas, Anahí escribió: "Te amo, poderosa. Estás siempre bien, siempre sana. Decretando." Su mensaje, breve pero profundamente significativo, resonó entre los seguidores de ambas artistas.

La frase se convirtió rápidamente en un símbolo de apoyo y resiliencia, reflejando el vínculo entre ambas actrices. Este gesto se sumó a una ola de solidaridad que ha inundado las redes sociales de Natalia, donde figuras de la farándula nacional como Nelly Rossinelli, María Pía Copello, Natalie Vértiz y Zumba también expresaron su respaldo y cariño, reafirmando que en esta nueva etapa no está sola.

PUEDES VER: Natalia Salas conmueve al revelar que padece de cáncer nuevamente y comparte su delicado estado de salud

Natalia Salas y su nueva batalla contra el cáncer

Natalia Salas reveló que, dos años después de haber superado el cáncer de mama, los médicos detectaron una nueva anomalía que requiere tratamiento. "El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", reveló el 19 de octubre en una publicación en sus redes sociales.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La actriz de 'Eres mi bien' detalló que ya se somete a un nuevo tratamiento con fuerte medicación y que próximamente pasará por una intervención quirúrgica. "Ooforectomía salpingectomía bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas", precisó. En medio de esa situación ha dejado varios proyectos para concentrarse en su recuperación, pero se mantiene optimista y agradecida por el respaldo de su público.