La ruptura entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa se hizo oficial luego de varios rumores que circularon en redes sociales. El bailarín fue abordado por la prensa y, por primera vez, habló abiertamente sobre el fin de su relación con la cantante, con quien compartía no solo un vínculo sentimental, sino también su hogar y una mascota.

En declaraciones para el programa 'América hoy', Waldir aclaró que la separación no fue reciente y que no tuvo relación con los rumores que lo vinculaban con otra mujer. Además, reveló que la salsera peruana se quedará con ‘Mambo’, el perrito que ambos criaban desde hace meses. “Está con Dani, pero lo veo. Es una manera en la cual siempre tenemos contacto”, expresó.

Waldir Felipa le dejó su perrito a Daniela Darcourt tras terminar su romance

Durante la conversación con la reportera del programa matutino, Waldir Felipa fue enfático al señalar que la separación con Daniela Darcourt no fue provocada por escándalos ni fue producto de una situación reciente. “Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, declaró el coreógrafo.

Uno de los temas que más interés generó entre los seguidores de la pareja fue el destino de ‘Mambo’, el perrito que cuidaban como parte de su familia. Según explicó, ambos conversaron sobre la situación del animal antes de tomar una decisión. “El perrito es mío. Ella lo tiene. Yo estoy casi todo el tiempo fuera de casa, y también fue una conversación entre ambos. Estuvimos de acuerdo y el perrito está con ella”, detalló. Además, enfatizó que continuará presente en la vida de su mascota pese a no vivir con ella: “Soy un padre responsable, cumpliendo”.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa ya no viven juntos

La convivencia fue otro de los temas abordados por Waldir Felipa ante las cámaras. Cuando se le consultó si aún vivía con la intérprete de salsa, confirmó que ya inició el proceso de mudanza. “Sí, sí, sí. Ella está viviendo en su departamento. Yo estoy viendo la mudanza. Eso no, no quiero hablar más. No quiero hablar más”, respondió visiblemente incómodo, pero sin evadir el tema.

Cabe recordar que Daniela Darcourt y Waldir Felipa iniciaron su relación hace casi un año. Durante ese tiempo, compartieron momentos personales en redes sociales, e incluso la cantante reveló en entrevistas que el vínculo con Waldir fue significativo en su vida personal y profesional.