HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Waldir Felipa revela que Daniela Darcourt se quedará con perrito que adoptaron: "Es una manera de siempre tener contacto”

"El perrito es mío, ella lo tiene", expresó Waldir Felipa, quien resaltó que Mambo, la mascota que adoptaron, será una manera de seguir viendo a Daniela Darcourt pese a haber terminado su relación de 1 año.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa terminaron tras casi un año de relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Daniela Darcourt y Waldir Felipa terminaron tras casi un año de relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La ruptura entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa se hizo oficial luego de varios rumores que circularon en redes sociales. El bailarín fue abordado por la prensa y, por primera vez, habló abiertamente sobre el fin de su relación con la cantante, con quien compartía no solo un vínculo sentimental, sino también su hogar y una mascota.

En declaraciones para el programa 'América hoy', Waldir aclaró que la separación no fue reciente y que no tuvo relación con los rumores que lo vinculaban con otra mujer. Además, reveló que la salsera peruana se quedará con ‘Mambo’, el perrito que ambos criaban desde hace meses. “Está con Dani, pero lo veo. Es una manera en la cual siempre tenemos contacto”, expresó.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁ KEIKO FUJIMORI DESTINADA A SER PRESIDENTA? SU CARTA ASTRAL TIENE LA RESPUESTA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Cielo Torres cuestiona a Daniela Darcourt tras rechazar colaboración entre salseras y expone otro desaire: 'No me pareció'

lr.pe

Waldir Felipa le dejó su perrito a Daniela Darcourt tras terminar su romance

Durante la conversación con la reportera del programa matutino, Waldir Felipa fue enfático al señalar que la separación con Daniela Darcourt no fue provocada por escándalos ni fue producto de una situación reciente. “Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, declaró el coreógrafo.

Uno de los temas que más interés generó entre los seguidores de la pareja fue el destino de ‘Mambo’, el perrito que cuidaban como parte de su familia. Según explicó, ambos conversaron sobre la situación del animal antes de tomar una decisión. “El perrito es mío. Ella lo tiene. Yo estoy casi todo el tiempo fuera de casa, y también fue una conversación entre ambos. Estuvimos de acuerdo y el perrito está con ella”, detalló. Además, enfatizó que continuará presente en la vida de su mascota pese a no vivir con ella: “Soy un padre responsable, cumpliendo”.

PUEDES VER: Daniela Darcourt sorprende con cariñoso mensaje para Eva Ayllón y causa revuelo en redes: 'Nunca deja de sorprenderme'

lr.pe

Daniela Darcourt y Waldir Felipa ya no viven juntos

La convivencia fue otro de los temas abordados por Waldir Felipa ante las cámaras. Cuando se le consultó si aún vivía con la intérprete de salsa, confirmó que ya inició el proceso de mudanza. “Sí, sí, sí. Ella está viviendo en su departamento. Yo estoy viendo la mudanza. Eso no, no quiero hablar más. No quiero hablar más”, respondió visiblemente incómodo, pero sin evadir el tema.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Cabe recordar que Daniela Darcourt y Waldir Felipa iniciaron su relación hace casi un año. Durante ese tiempo, compartieron momentos personales en redes sociales, e incluso la cantante reveló en entrevistas que el vínculo con Waldir fue significativo en su vida personal y profesional.

Notas relacionadas
Bailarín Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

Bailarín Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

LEER MÁS
Captan a novio de Daniela Darcourt en atrevido baile con mujer en una boda sin la cantante y genera revuelo en redes

Captan a novio de Daniela Darcourt en atrevido baile con mujer en una boda sin la cantante y genera revuelo en redes

LEER MÁS
Cielo Torres cuestiona a Daniela Darcourt tras rechazar colaboración entre salseras y expone otro desaire: "No me pareció"

Cielo Torres cuestiona a Daniela Darcourt tras rechazar colaboración entre salseras y expone otro desaire: "No me pareció"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bailarín Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

Bailarín Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

LEER MÁS
Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

LEER MÁS
Ricardo Morán se quiebra ante la potente voz de la imitadora de Whitney Houston: “Eres muy conmovedora”

Ricardo Morán se quiebra ante la potente voz de la imitadora de Whitney Houston: “Eres muy conmovedora”

LEER MÁS
María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

LEER MÁS
Imitador de Diego Bertie conmueve en 'Yo soy' 2025: jurado se quiebra al recordar al fallecido actor peruano

Imitador de Diego Bertie conmueve en 'Yo soy' 2025: jurado se quiebra al recordar al fallecido actor peruano

LEER MÁS
Marcelo Tinelli le jura amor eterno a Milett Figueroa en romántico mensaje, pero lo edita: "Feliz de estar en tu país"

Marcelo Tinelli le jura amor eterno a Milett Figueroa en romántico mensaje, pero lo edita: "Feliz de estar en tu país"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Espectáculos

¿Cuándo es el Miss Grand International 2025? Fecha, hora y dónde ver a la peruana Flavia López en vivo

Hermanos menores de los Gaitán Castro sorprenden al llegar a 'Yo soy' como imitadores de los reconocidos cantantes

Hugo García e Isabela Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa comó la enamoró: “Lo que se ve no se pregunta”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025