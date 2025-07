Mauricio Diez Canseco se encuentra en el centro de la controversia debido a sus intervenciones estéticas. Sin embargo, el empresario peruano atraviesa uno de los períodos más gratificantes de su vida, marcado por el reciente nacimiento de sus mellizos. Acompañado de sus hijos, Dailyn Curbelo y su actual pareja, Aixa Sosa, el productor musical celebró los tres meses de vida de sus pequeños, disfrutando de este momento especial en familia.



“Quiero decir que estoy muy contenta de conocerlos por primera vez. Me llevo una sorpresa muy grande porque conocerlos en persona es muy lindo. Son una linda familia”, dijo la integrante de las Chicas Doradas Rock. Luego, se dirigió a Dailyn Curbelo: “Te felicito por estos dos bombones, son hermosos. Que sean muy felices, creo que tener dos angelitos es lo más lindo de la vida”.

Dailyn Curbelo conoció a la novia de Mauricio Diez Canseco



La argentina Aixa Sosa no solo conoció a los mellizos de Mauricio Diez Canseco, sino también a la cubana Dailyn Curbelo, expareja del empresario y madre de sus dos últimos hijos. “Estoy muy contenta de estar aquí con la familia y muy feliz de que mis niños conozcan a sus hermanos y que podamos compartir con el papá y ahora con Aixa también. Estamos felices, dijo la salsera.



Como se recuerda, días atrás Aixa Sosa comentó su entusiasmo de conocer a los bebés y descartó que le incomode que ‘Brad Pizza’ pase más tiempo con su expareja. “Mauricio es el padre de los bebés, no tendría sentido que me ponga celosa. Es más, yo tengo muchas ganas de conocer a Daylin, solo hemos podido hablar por teléfono y veo que es una buena mujer. Todos nos llevamos bien”, comentó en una conferencia de prensa.

Novia de Mauricio Diez Canseco lanza su primer videoclip



El 8 de julio y de la mano de Mauricio Diez Canseco como productor, la banda 'Chicas Doradas Rock' lanzaron su primer videoclip, donde las artistas interpretan temas como ‘I love Rock 'N' Roll’, ‘Walk Like an Egyptian/Man!’ y ‘Fell Like A Woman!’.

“Las 'Chicas Doradas Rock' son muy talentosas, pues en el escenario la rompen como cualquier grupo de trayectoria internacional y con el videoclip que hemos grabado van a conquistar al público con la energía, fuerza y belleza que poseen. Desde AMP Music estamos comprometidos con apoyarlas y sigan deslumbrando en cada presentación”, señaló el popular 'Brad Pizza'.

El elenco de 'Chicas Doradas Rock' está compuesto por Aixa Sosa (bajo), Marisleydis Avila (percusión menor), Mara Flow (batería), Josefina Anselmo (guitarra), Jordana Micol (guitarra) y Bárbara Rojas (vocalista); quienes se encuentran realizando una serie de presentaciones exclusivas en toda la cadena Rústica.