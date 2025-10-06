HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Espectáculos

Actriz cubana Lisandra Lizama confirma su divorcio de Mauricio Diez Canseco tras 2 años y medio de espera: "Se calmaron las aguas"

Lisandra Lizama anunció que su matrimonio con Mauricio Diez Canseco llegó oficialmente a su fin tras un proceso largo pero pacífico. La artista aseguró sentirse en paz y sin rencores.

Lisandra Lizama y Mauricio Diez Canseco tuvieron un breve matrimonio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Lisandra Lizama y Mauricio Diez Canseco tuvieron un breve matrimonio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Después de más de dos años de trámites legales, la actriz y cantante cubana Lisandra Lizama confirmó que ya está oficialmente divorciada del empresario peruano Mauricio Diez Canseco. Según sus propias palabras, el proceso concluyó de manera amigable, sin conflictos ni resentimientos de por medio.

En una reciente entrevista brindada al podcast 'Chauca con Ch', la artista reveló detalles sobre la ruptura con Diez Canseco, quien es ampliamente conocido en el medio empresarial peruano por liderar la cadena de restaurantes 'Rústica'. Lizama subrayó que el divorcio fue fruto de una conciliación mutua y que ambos tomaron la decisión de separarse en buenos términos.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Aixa Sosa, novia actual de Mauricio Diez Canseco, se conmueve al conocer a los mellizos de Dailyn Curbelo: 'Una sorpresa muy grande'

lr.pe

Lisandra Lizama revela que se divorció de Mauricio Diez Canseco

Durante la conversación en el mencionado espacio digital, Lisandra Lizama señaló que el proceso de divorcio tomó más de dos años y medio en resolverse. No obstante, aseguró sentirse tranquila por haber concluido una etapa que, aunque breve, fue significativa en su vida.

"Después de dos años y medio salió mi divorcio, se calmaron las aguas, tomamos la decisión de conciliar y firmamos el divorcio. Me siento en paz, con cero rencor y le deseo a él que le vaya bien, que sea feliz", declaró la artista cubana ante el cierre de su matrimonio con Mauricio Diez Canseco.

La relación entre ambos tuvo su momento más mediático en abril de 2022, cuando contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en Cuba. Semanas después, realizaron una segunda boda en Lima, Perú. Sin embargo, la relación sentimental duró pocos meses, lo que desembocó en una separación silenciosa hasta que recientemente se oficializó el divorcio.

PUEDES VER: Mauricio Diez Canseco conmueve al presentar por primera vez a sus mellizos de 2 meses: 'Son el motor de mi vida'

lr.pe

Actriz cubana confesó que se había casado muy enamorada

Pese a la breve duración del matrimonio, Lisandra Lizama aseguró que la decisión de casarse fue tomada desde el amor genuino. "Me sentía muy enamorada, los dos estábamos muy enamorados. Nos casamos felices, yo sentía que me quería mucho", afirmó en el mismo pódcast, dejando en claro que no hubo engaños ni presiones al inicio del vínculo con Mauricio Diez Canseco.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Actualmente, la artista cubana ha iniciado una nueva etapa sentimental. Contó que está en una relación con un ciudadano peruano ajeno al medio artístico, a quien describió como una persona cariñosa y trabajadora. “Estoy tranquila y en paz, y abierta al amor. Tengo una relación bonita con un chico peruano, no tiene nada que ver con el medio artístico, no es conocido ni famoso. Es cariñoso y muy trabajador”, dijo.

Notas relacionadas
Aixa Sosa, novia actual de Mauricio Diez Canseco, se conmueve al conocer a los mellizos de Dailyn Curbelo: “Una sorpresa muy grande”

Aixa Sosa, novia actual de Mauricio Diez Canseco, se conmueve al conocer a los mellizos de Dailyn Curbelo: “Una sorpresa muy grande”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco reaparece con radical cambio de rostro, pero cirujanos advierten: “No se lo hubiera realizado”

Mauricio Diez Canseco reaparece con radical cambio de rostro, pero cirujanos advierten: “No se lo hubiera realizado”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco luce radical cambio facial tras someterse a retoques estéticos y Magaly reacciona: "Es otro"

Mauricio Diez Canseco luce radical cambio facial tras someterse a retoques estéticos y Magaly reacciona: "Es otro"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo sobre productor Christian Rodríguez y su vínculo con Maju Mantilla: "Ha participado en adulterio"

Abogado de Gustavo Salcedo sobre productor Christian Rodríguez y su vínculo con Maju Mantilla: "Ha participado en adulterio"

LEER MÁS
María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

LEER MÁS
Exponen impactantes amenazas de Gustavo Salcedo a esposa de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla

Exponen impactantes amenazas de Gustavo Salcedo a esposa de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025