Después de más de dos años de trámites legales, la actriz y cantante cubana Lisandra Lizama confirmó que ya está oficialmente divorciada del empresario peruano Mauricio Diez Canseco. Según sus propias palabras, el proceso concluyó de manera amigable, sin conflictos ni resentimientos de por medio.

En una reciente entrevista brindada al podcast 'Chauca con Ch', la artista reveló detalles sobre la ruptura con Diez Canseco, quien es ampliamente conocido en el medio empresarial peruano por liderar la cadena de restaurantes 'Rústica'. Lizama subrayó que el divorcio fue fruto de una conciliación mutua y que ambos tomaron la decisión de separarse en buenos términos.

Lisandra Lizama revela que se divorció de Mauricio Diez Canseco

Durante la conversación en el mencionado espacio digital, Lisandra Lizama señaló que el proceso de divorcio tomó más de dos años y medio en resolverse. No obstante, aseguró sentirse tranquila por haber concluido una etapa que, aunque breve, fue significativa en su vida.

"Después de dos años y medio salió mi divorcio, se calmaron las aguas, tomamos la decisión de conciliar y firmamos el divorcio. Me siento en paz, con cero rencor y le deseo a él que le vaya bien, que sea feliz", declaró la artista cubana ante el cierre de su matrimonio con Mauricio Diez Canseco.

La relación entre ambos tuvo su momento más mediático en abril de 2022, cuando contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en Cuba. Semanas después, realizaron una segunda boda en Lima, Perú. Sin embargo, la relación sentimental duró pocos meses, lo que desembocó en una separación silenciosa hasta que recientemente se oficializó el divorcio.

Actriz cubana confesó que se había casado muy enamorada

Pese a la breve duración del matrimonio, Lisandra Lizama aseguró que la decisión de casarse fue tomada desde el amor genuino. "Me sentía muy enamorada, los dos estábamos muy enamorados. Nos casamos felices, yo sentía que me quería mucho", afirmó en el mismo pódcast, dejando en claro que no hubo engaños ni presiones al inicio del vínculo con Mauricio Diez Canseco.

Actualmente, la artista cubana ha iniciado una nueva etapa sentimental. Contó que está en una relación con un ciudadano peruano ajeno al medio artístico, a quien describió como una persona cariñosa y trabajadora. “Estoy tranquila y en paz, y abierta al amor. Tengo una relación bonita con un chico peruano, no tiene nada que ver con el medio artístico, no es conocido ni famoso. Es cariñoso y muy trabajador”, dijo.