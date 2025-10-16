HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Espectáculos

Gian Marco lanza mensaje tras la muerte de joven rapero durante las protestas en el Centro de Lima: “Lo mataron por marchar”

“Lo mataron por marchar”, expresó Gian Marco en Instagram tras el asesinato de Eduardo Ruiz durante la marcha nacional. Figuras de la música en el continente como Luis Fonsi o Luis Enrique se sumaron a las muestras de solidaridad.  

Gian Marco decidió pronunciarse tras la muerte de Eduardo Ruiz en la marcha nacional. Foto: Composición LR/Instagram
Gian Marco decidió pronunciarse tras la muerte de Eduardo Ruiz en la marcha nacional. Foto: Composición LR/Instagram

Gian Marco se pronunció tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, joven rapero que recibió un disparo del policía Luis Magallanes durante la marcha nacional del 15 de octubre. El cantautor peruano expresó su indignación a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una fotografía del artista asesinado junto a un mensaje cargado de dolor.  

“Asesinaron a Mauricio… un músico peruano. Lo mataron por marchar. No hay nada que celebrar. Descansa en paz, Trvko (apodo del muchacho de 32 años)”, escribió el intérprete de ‘Te mentiría’, recibiendo el respaldo y la empatía de los miles de sus seguidores.

Publicación hecha por Gian Marco mostrando su pesar por la muerte de Eduardo Ruiz. Foto: Instagram.

Publicación hecha por Gian Marco mostrando su pesar por la muerte de Eduardo Ruiz. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

lr.pe

Gian Marco lanza mensaje tras muerte de joven rapero y Luis Fonsi reacciona

El mensaje compartido por Gian Marco Zignano se viralizó rápidamente en Instagram, lo que generó una ola de reacciones entre destacadas personalidades de la música latinoamericana que lamentaron la muerte del artista peruano durante las manifestaciones en el Centro de Lima.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Luis Fonsi, quien dejó un emoji de corazón roto en la publicación. Su breve, pero sentido gesto acumuló cientos de ‘me gusta’, mientras varios usuarios aprovecharon para ponerlo en contexto sobre lo ocurrido.

Asimismo, el cantante nicaragüense Luis Enrique también se sumó a las muestras de solidaridad, comentando con emojis de tristeza y manos orando, reflejando su pesar por la trágica perdida.

PUEDES VER: Rodrigo González le dice de todo a Mónica Sánchez y más actores que asistieron a la marcha: "Salen solo para la foto"

lr.pe

Gian Marco suspendió su gira musical en el Perú debido a ola de atentados

Tras lo sucedido últimamente con Agua Marina, quienes sus integrantes fueron heridos a balazos por delincuentes en pleno concierto, Gian Marco tomó la decisión de postergar su concierto que tenía planeado dar por todo el Perú durante el mes de octubre.

“Siento impotencia y dolor. Tengo miedo y pena por todos nosotros los peruanos. No nos merecemos todo lo que no está pasando. Un desequilibrio absoluto de un sistema que desde hace años se pudre y se burla de cada ciudadano. Lo sucedido con mis colegas de Agua Marina es terrible, angustiante, deplorable. Me solidarizo no solo con ellos, sino con todas las personas que siguen sufriendo”, escribió el cantante

