Gian Marco vuelve al Perú para ofrecer varios conciertos tras exitosa gira por Estados Unidos: fechas y lugares de sus shows

Gian Marco Zignago regresa a los escenarios peruanos con una gira que incluye ciudades como Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco. Las fechas son en octubre de 2025.

El cantautor peruano promete un espectáculo único, acompañado de su banda, creando una conexión cercana y emotiva con su público en cada concierto a nivel nacional. Foto: difusión.
El cantautor peruano promete un espectáculo único, acompañado de su banda, creando una conexión cercana y emotiva con su público en cada concierto a nivel nacional. Foto: difusión.

Gian Marco Zignago no deja de volar alto. En plena gira por Estados Unidos y tras haber recorrido varias ciudades de Europa a fines de julio, el cantautor peruano alegró a sus seguidores al confirmar su regreso a los escenarios peruanos. En esta ocasión, el ganador de Latin Grammy ofrecerá espectáculos en el interior del país.

El artista peruano Gian Marco ofrecerá un espectáculo distinto y lleno de emociones en ciudades como Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco. Este formato presenta al artista junto a toda su banda, creando una conexión directa con el público y asegurando una experiencia cercana, emotiva y llena de energía.

El anuncio llega tras el inicio de su tour en Estados Unidos, que incluyó ciudades como Nueva York, Houston y Connecticut. El cantautor no solo presentó nuevos temas y sonidos renovados, sino que también regaló momentos inolvidables con sus clásicas baladas. 

PUEDES VER: Chileno Alberto Plaza se desvive en elogios por Gia Marco: 'Es la mejor voz que tiene la música popular en Latinoamérica'

¿Cuándo y dónde se presentará Gian Marco?

  • Huancayo – 10 de octubre en Country Club
  • Piura – 11 de octubre en Fundo Stewart
  • Chiclayo – 17 de octubre en Jockey Club
  • Trujillo – 18 de octubre en Hacienda El Palmar
  • Arequipa – 24 de octubre en Club de Abogados
  • Cusco – 25 de octubre en Hotel Tambo del Inka
Conciertos de Gian Marco en Perú 2025. Foto: difusión.

Conciertos de Gian Marco en Perú 2025. Foto: difusión.

¿Dónde comprar entradas para los conciertos de Gian Marco?

Las entradas están disponibles a nivel nacional a través de la plataforma oficial de Teleticket. Además, los fans pudieron acceder a hasta un 20% de descuento pagando con tarjetas Interbank. 

Gian Marco se prepara para una gira memorable, en la que interpretará lo más destacado de su trayectoria, recordando aquellas canciones que han acompañado a varias generaciones y sumando nuevas composiciones llenas de autenticidad. Con la pasión y cercanía que lo caracterizan, cada presentación se convertirá en una fiesta de música, identidad y conexión especial con su público.

