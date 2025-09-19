El cantautor peruano promete un espectáculo único, acompañado de su banda, creando una conexión cercana y emotiva con su público en cada concierto a nivel nacional. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Gian Marco Zignago no deja de volar alto. En plena gira por Estados Unidos y tras haber recorrido varias ciudades de Europa a fines de julio, el cantautor peruano alegró a sus seguidores al confirmar su regreso a los escenarios peruanos. En esta ocasión, el ganador de Latin Grammy ofrecerá espectáculos en el interior del país.

El artista peruano Gian Marco ofrecerá un espectáculo distinto y lleno de emociones en ciudades como Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco. Este formato presenta al artista junto a toda su banda, creando una conexión directa con el público y asegurando una experiencia cercana, emotiva y llena de energía.

El anuncio llega tras el inicio de su tour en Estados Unidos, que incluyó ciudades como Nueva York, Houston y Connecticut. El cantautor no solo presentó nuevos temas y sonidos renovados, sino que también regaló momentos inolvidables con sus clásicas baladas.

¿Cuándo y dónde se presentará Gian Marco?

Huancayo – 10 de octubre en Country Club

Piura – 11 de octubre en Fundo Stewart

Chiclayo – 17 de octubre en Jockey Club

Trujillo – 18 de octubre en Hacienda El Palmar

Arequipa – 24 de octubre en Club de Abogados

Cusco – 25 de octubre en Hotel Tambo del Inka



Conciertos de Gian Marco en Perú 2025. Foto: difusión.

¿Dónde comprar entradas para los conciertos de Gian Marco?



Las entradas están disponibles a nivel nacional a través de la plataforma oficial de Teleticket. Además, los fans pudieron acceder a hasta un 20% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Gian Marco se prepara para una gira memorable, en la que interpretará lo más destacado de su trayectoria, recordando aquellas canciones que han acompañado a varias generaciones y sumando nuevas composiciones llenas de autenticidad. Con la pasión y cercanía que lo caracterizan, cada presentación se convertirá en una fiesta de música, identidad y conexión especial con su público.

