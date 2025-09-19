Gian Marco vuelve al Perú para ofrecer varios conciertos tras exitosa gira por Estados Unidos: fechas y lugares de sus shows
Gian Marco Zignago regresa a los escenarios peruanos con una gira que incluye ciudades como Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco. Las fechas son en octubre de 2025.
- Chileno Alberto Plaza se desvive en elogios por Gia Marco: “Es la mejor voz que tiene la música popular en Latinoamérica”
- Gian Marco lanza dura crítica sobre el reguetón: “Hay personas que escuchan las canciones y no saben qué están diciendo”
Gian Marco Zignago no deja de volar alto. En plena gira por Estados Unidos y tras haber recorrido varias ciudades de Europa a fines de julio, el cantautor peruano alegró a sus seguidores al confirmar su regreso a los escenarios peruanos. En esta ocasión, el ganador de Latin Grammy ofrecerá espectáculos en el interior del país.
El artista peruano Gian Marco ofrecerá un espectáculo distinto y lleno de emociones en ciudades como Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco. Este formato presenta al artista junto a toda su banda, creando una conexión directa con el público y asegurando una experiencia cercana, emotiva y llena de energía.
TE RECOMENDAMOS
LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood
El anuncio llega tras el inicio de su tour en Estados Unidos, que incluyó ciudades como Nueva York, Houston y Connecticut. El cantautor no solo presentó nuevos temas y sonidos renovados, sino que también regaló momentos inolvidables con sus clásicas baladas.
PUEDES VER: Chileno Alberto Plaza se desvive en elogios por Gia Marco: 'Es la mejor voz que tiene la música popular en Latinoamérica'
¿Cuándo y dónde se presentará Gian Marco?
- Huancayo – 10 de octubre en Country Club
- Piura – 11 de octubre en Fundo Stewart
- Chiclayo – 17 de octubre en Jockey Club
- Trujillo – 18 de octubre en Hacienda El Palmar
- Arequipa – 24 de octubre en Club de Abogados
- Cusco – 25 de octubre en Hotel Tambo del Inka
Conciertos de Gian Marco en Perú 2025. Foto: difusión.
¿Dónde comprar entradas para los conciertos de Gian Marco?
Las entradas están disponibles a nivel nacional a través de la plataforma oficial de Teleticket. Además, los fans pudieron acceder a hasta un 20% de descuento pagando con tarjetas Interbank.
Gian Marco se prepara para una gira memorable, en la que interpretará lo más destacado de su trayectoria, recordando aquellas canciones que han acompañado a varias generaciones y sumando nuevas composiciones llenas de autenticidad. Con la pasión y cercanía que lo caracterizan, cada presentación se convertirá en una fiesta de música, identidad y conexión especial con su público.