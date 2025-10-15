Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

Javier Masías, el querido exjuez de ‘El gran chef famosos’, se unió a la gran marcha nacional que se viene llevando a cabo la noche del miércoles 15 de octubre. El crítico gastronómico fue visto en el Centro de Lima y no dudó en arremeter contra el Congreso y el actual presidente, José Jerí, quien enfrentó denuncias por presunto abuso sexual y supuesto enriquecimiento ilícito.

“Sabemos que quienes están colocando al presidente son gente muy mediocre y con muy poca inteligencia. Pero no pensé que fueran hacer tan torpes. Creo que se puede hacer algo mejor”, dijo un extenuado Javier Masías en plena calle, en declaraciones recogidas por el periodista Omar Coca.

Javier Masías presente en la marcha nacional contra el gobierno

Javier Masías, comunicador de 45 años, fue captado participando la marcha nacional contra el gobierno y alzó su voz de protesta, afirmando que siente asco por la situación política que atraviesa el país.

“He venido como ciudadano y siento lo mismo que ellos, asco por todo lo que ha ocurrido. Dina Boluarte nos deja, pero no deja un vacío, sino un cómplice”, expresó el exintegrante de ‘El gran chef famosos’ de manera seria.

Además, invocó a todos los peruanos a salir a las calles y protestar frente a los problemas que afectan al país. “Salir a las calles y protestar, contra el crimen, contra que nos sigan matando y contra quienes son cómplices de quienes nos sigan matando, nos gobierne”, señaló al periodista Omar Coca.