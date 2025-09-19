El cantautor chileno Alberto Plaza llega a Perú para promocionar su gira de conciertos en Lima, Arequipa y Tacna, destacando su felicidad por la hospitalidad de los peruanos. Créditos: Silvana Quiñonez / URPI- LR | Créditos: Silvana Quiñonez / URPI- LR

El cantautor Alberto Plaza visitó nuestro país para promocionar la gira de conciertos que realizará en nuestro país. “Muy feliz de estar nuevamente en Perú, disfrutando de la hospitalidad de los peruanos que siempre han sido tan especiales conmigo. Y esta vez para presentar conciertos en tres ciudades. Así que muy emocionado por la respuesta de la gente”, comentó para La República.

Antes de sus shows en Arequipa (2 de octubre), Tacna (4 de octubre) y Lima (7 de octubre); el artista chileno habló de su amistad con Gian Marco, del uso de la inteligencia artificial a la hora de crear música y del doble fijo de programas de imitación como ‘Yo soy’.

—¿Qué significa para ti este aniversario por tus 40 años y cómo lo estás viviendo en lo personal y en lo artístico?

—En plenitud, esa es la palabra. En todas las dimensiones en que puede un ser humano desenvolverse, tengo plenitud y felicidad. Tengo una vida muy equilibrada, muy serena. Tengo la sabiduría que me han dado los años mezclada con la ilusión del futuro. Es decir, estoy a medio camino en esta vida, a medio camino en todo lo que he logrado y todo lo que falta todavía por lograr.

—¿Cómo surgió la idea de celebrar tu próximo concierto en Lima con formato sinfónico?

—Tenía que ser especial, 40 años es una cifra muy importante. Dijimos: “hagamos algo grande, una celebración como corresponde. Démosle un concepto de alguna manera solemne y de gala”.

—¿Cómo logras mantener vigente tu estilo romántico en una industria musical tan cambiante como la de ahora?

—La respuesta la tiene el público, no sé decodificar eso. Yo sé que las canciones están ahí, yo las hago con honestidad, con la ilusión de que a la gente le guste. Pero la razón de por qué ocurre la tiene el público, la tiene la persona que la recibe. Yo simplemente lo disfruto.

—¿Qué opinas del uso de la inteligencia artificial a la hora de crear música?

—Es peligroso, vamos a ser reemplazados. Ya lo estamos siendo. Entonces, hay que mirar eso con la debida seriedad. Todavía no somos reemplazables en el concierto en vivo. Así que los que todavía cantamos, estamos salvados por el momento, hasta que lleguen los robots y los hologramas a reemplazarnos.

Alberto Plaza expresó sentirse en plenitud y equilibrio a lo largo de sus 40 años de carrera musical, planificando un concierto sinfónico especial para esta celebración. Créditos: Silvana Quiñonez / URPI-LR

—¿Qué es lo peligroso?

—Siento que hay una amenaza y un peligro muy serio, porque yo tengo unas aplicaciones en donde no es posible determinar si es inteligencia artificial o seres humanos reales cantando. Entonces, estamos llegando a niveles alarmantes.

—¿Te preocupa que cada cierto tiempo se especule sobre tu supuesta muerte?

—No tenía idea, yo no he visto esos posts. Eso prueba que la las redes sociales crean universos individuales. Cuando yo me muera, es probable que salga en los diarios. Entonces, si no salió en los diarios, no crean a las redes sociales.

—¿Cómo convives con los haters?

—Lo paso fantástico.

—¿Te diviertes mucho?

—Mucho, me encanta. No hay nada que me dé más gusto que apretarle un botón a un hater y que sufra (risas). ¿Cómo no va a ser entretenido (tener) una persona que se dedica a atacarme? Es porque soy muy importante para esa persona.

—¿Te tiene siempre presente?

—Claro, estoy en su vida, entonces soy relevante para esa persona. Ahora, eso se vuelve simpático hasta que te quieren matar, como le pasó a Charlie Kirk.

—¿Cómo fue grabar con Gianmarco ‘No me quites la ilusión’?

—Oh, lo pasamos increíble. Primero que nada, tengo que decir que Gianmarco, aparte de ser mi gran querido amigo, es el artista que probablemente más admiro en Latinoamérica. Es un compositor inmenso. Es la mejor voz que tiene la música popular en Latinoamérica. Es el mejor cantante que tenemos. Tiene una voz impresionante. Y grabamos la canción de una. La grabamos juntos. Fue muy entretenido. Porque además lo paso muy bien con él siempre, nos reímos mucho porque tenemos historias muy entretenidas. Ver cantar a Gianmarco y cantar con él siempre es admirable.

—¿Te incomoda que te imiten en programas como ‘Yo soy’?

—No hay ningún problema. De hecho, cuando yo fui jurado en Ecuador, había uno que me imitaba a mí. Y lo hacía superbién, hacía cosas que yo no me había dado cuenta de que yo hacía. Todo lo contrario, es un honor. Pero hay algo interesante con los imitadores, porque si tú te pones, por ejemplo, un traje de Pato Donald o de Mickey Mouse y haces una obra de teatro, te cae Disney. Pero un señor sí puede imitar a Juan Gabriel y ganarse la vida con eso, sin pagarle los derechos a los herederos. Me parece que hay algo que revisar ahí. Y, además, a veces las publicidades son un poquito engañosas.

