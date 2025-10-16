HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Espectáculos

Rodrigo González le dice de todo a Mónica Sánchez y más actores que asistieron a la marcha: "Salen solo para la foto"

"Son unos miserables", expresó con cólera Rodrigo González, luego de ver y escuchar las protestas y arengas de Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres y más actores en plena marcha del 15 de octubre.

Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres y más actores estuvieron en la marcha del 15 de octubre. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Captura/TikTok
Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres y más actores estuvieron en la marcha del 15 de octubre. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Captura/TikTok

Durante la reciente edición del programa ‘Amor y fuego’, transmitido este jueves 16 de octubre, Rodrigo González lanzó una dura crítica contra un grupo de artistas peruanos que se sumaron a la marcha nacional del día anterior. El popular conductor, conocido como ‘Peluchín’, acusó a varios actores de actuar por interés personal y “salir solo para la foto” y, en especial, apuntó contra Mónica Sánchez.

La marcha del 15 de octubre congregó a ciudadanos en diferentes puntos del país, incluida una manifestación frente al Congreso de la República. Entre los asistentes, destacaron rostros reconocidos de la televisión nacional como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Bruno Odar, Haydeé Cáceres, Javier Masías y Lucho Cáceres, quienes integran o simpatizan con la Asociación de Artistas Escénicos del Perú.

PUEDES VER: Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: 'Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre'

'Peluchín' enfrenta a Mónica Sánchez y más artistas por marcha del 15 de octubre

Desde el set de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González no se guardó nada al referirse a los actores que participaron en la manifestación. Con su característico estilo frontal, el conductor se dirigió directamente a la Asociación de Artistas Escénicos del Perú, tildando a sus miembros de “miserables” y acusándolos de tener un doble discurso frente a la coyuntura política.

“¿Dónde estuvieron todo ese grupete de lava banderas, que siempre salen en momentos como este, cuando la izquierda robaba y sigue robando a sus anchas?”, cuestionó González, haciendo referencia al silencio que, según él, mantuvieron muchos artistas en protestas pasadas.

Rodrigo González también hizo alusión directa a figuras como Mónica Sánchez, quien ha sido públicamente activa en temas políticos y sociales. El conductor apuntó que varios de los actores que asistieron a la marcha del 15 de octubre también fueron defensores de personajes políticos como Susana Villarán. “Estos son unos miserables que siempre aparecen en estos momentos para las fotos. Siempre están del lado incorrecto de la historia”, señaló de forma contundente.

PUEDES VER: Haydeé Cáceres lanza fuerte pedido durante la marcha nacional: 'Que se vaya la lacra del Congreso'

Gremio artístico 'bajo la lupa' tras la marcha del 15 de octubre

La dura crítica del conductor de Willax Televisión se centró en la supuesta falta de coherencia por parte del gremio actoral. Para González, la participación de estos rostros conocidos responde más a una estrategia de visibilidad que a un compromiso real con las causas sociales.

En el programa de espectáculos, se mostraron imágenes de la marcha del 15 de octubre, donde se observaba a la propia Mónica Sánchez y sus colegas Lucho Cáceres, Tatiana Astengo y más, portando carteles y coreando consignas. Pese a esto, Rodrigo González insistió en que su presencia fue puramente simbólica y carente de autenticidad.

"Estos mismos miserables que vemos allí adelante (Mónica Sánchez, Bruno Odar, Tatiana Astengo y más actores). Cada uno tiene su manera de pensar y, pues, esta es la mía, son unos miserables que siempre aparecen en este momento para la foto", sentenció Rodrigo González.

