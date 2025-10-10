Gian Marco anunció la suspensión de su gira nacional en ciudades como Huancayo, Piura y Arequipa, expresando su tristeza por la realidad actual. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Gian Marco anunció la suspensión de su gira nacional en ciudades como Huancayo, Piura y Arequipa, expresando su tristeza por la realidad actual. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Lo sucedido con Agua Marina la noche del 8 de octubre despertó la indignación de millones de peruanos. Cuatro músicos de la agrupación resultaron heridos y muchos temieron por sus vidas. Afortunadamente, todos están fuera de peligro. Sin embargo, el miedo y la falta de garantías hizo que la agrupación cancele sus presentaciones de este fin de semana. Pero no han sido los únicos. A ellos se le sumó Gian Marco, quien iba a realizar una gira por diversas ciudades del país.



“Siento impotencia y dolor. Tengo miedo y pena por todos nosotros los peruanos. No nos merecemos todo lo que no está pasando. Un desequilibrio absoluto de un sistema que desde hace años se pudre y se burla de cada ciudadano. Lo sucedido con mis colegas de Agua Marina es terrible, angustiante, deplorable. Me solidarizo no solo con ellos, sino con todas las personas que siguen sufriendo el acoso constante de la extorsión, sin poder trabajar en paz”, manifestó el artista en su Instagram.

Gian Marco pospone su gira por Perú



Horas después, Gian Marco reapareció en sus redes sociales para anunciar que iba a suspender los conciertos que tenía programados en Perú: Huancayo (10 de octubre), Piura (11 de octubre), Chiclayo (17 de octubre), Trujillo (18 de octubre), Arequipa (24 de octubre) y Cusco (25 de octubre). Asimismo, se disculpó por los inconvenientes.

El cantautor Gian Marco ha tomado la difícil decisión de posponer su gira nacional programada para el mes de octubre debido a la situación actual que atraviesa nuestro país. Según el artista, esa decisión se dio tras una cuidadosa reflexión, en respuesta a la creciente ola de criminalidad que afecta a miles de peruanos.



“Con profundo dolor y pena, luego de una conversación importante juntamente con mi equipo de trabajo, me veo en la obligación de posponer la gira por mi país, aquí en Perú, que tenía programada para octubre en varias ciudades. La música es motivo de celebración, pero en estos momentos no se puede celebrar nada ante tanto dolor y frustración. No se puede trabajar así con miedo, con angustia”, expresó GianMarco.



Además, Gian Marco Zignago lamentó en lo que nos hemos convertido como sociedad. “Nos han dividido demasiado. Nos hemos convertido en nuestros propios enemigos. Todos se gritan y, por ende, nadie se escucha. Me gustaría tener la vocación y conocimiento político para cambiar las cosas, erradicar todo lo malo, sanar las heridas y recuperar nuestro lugar con justicia, con igualdad, con empatía. Pero mi trinchera es la música y desde ese lugar haré lo que esté a mi alcance.



¿Qué pasarán con las entradas?



Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, las cuales serán comunicadas en los próximos días a través de los canales de Teleticket y de la productora del tour. “En caso no nos puedan acompañar podrán solicitar su devolución mediante el canal adquirido”, aclaró.

