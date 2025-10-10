HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Espectáculos

Gian Marco suspende su gira por Perú tras ataque a Agua Marina: “No se puede celebrar cuando hay tanto dolor”

La situación de inseguridad en Perú afecta a la música. Gian Marco pospuso sus presentaciones en Huancayo, Piura y más ciudades debido a la ola de criminalidad que vive el país.

Gian Marco anunció la suspensión de su gira nacional en ciudades como Huancayo, Piura y Arequipa, expresando su tristeza por la realidad actual. Fotos: Instagram
Gian Marco anunció la suspensión de su gira nacional en ciudades como Huancayo, Piura y Arequipa, expresando su tristeza por la realidad actual. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Lo sucedido con Agua Marina la noche del 8 de octubre despertó la indignación de millones de peruanos. Cuatro músicos de la agrupación resultaron heridos y muchos temieron por sus vidas. Afortunadamente, todos están fuera de peligro. Sin embargo, el miedo y la falta de garantías hizo que la agrupación cancele sus presentaciones de este fin de semana. Pero no han sido los únicos. A ellos se le sumó Gian Marco, quien iba a realizar una gira por diversas ciudades del país.

“Siento impotencia y dolor. Tengo miedo y pena por todos nosotros los peruanos. No nos merecemos todo lo que no está pasando. Un desequilibrio absoluto de un sistema que desde hace años se pudre y se burla de cada ciudadano. Lo sucedido con mis colegas de Agua Marina es terrible, angustiante, deplorable. Me solidarizo no solo con ellos, sino con todas las personas que siguen sufriendo el acoso constante de la extorsión, sin poder trabajar en paz”, manifestó el artista en su Instagram.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Gian Marco pospone su gira por Perú

Horas después, Gian Marco reapareció en sus redes sociales para anunciar que iba a suspender los conciertos que tenía programados en Perú: Huancayo (10 de octubre), Piura (11 de octubre), Chiclayo (17 de octubre), Trujillo (18 de octubre), Arequipa (24 de octubre) y Cusco (25 de octubre). Asimismo, se disculpó por los inconvenientes.

El cantautor Gian Marco ha tomado la difícil decisión de posponer su gira nacional programada para el mes de octubre debido a la situación actual que atraviesa nuestro país. Según el artista, esa decisión se dio tras una cuidadosa reflexión, en respuesta a la creciente ola de criminalidad que afecta a miles de peruanos.

“Con profundo dolor y pena, luego de una conversación importante juntamente con mi equipo de trabajo, me veo en la obligación de posponer la gira por mi país, aquí en Perú, que tenía programada para octubre en varias ciudades. La música es motivo de celebración, pero en estos momentos no se puede celebrar nada ante tanto dolor y frustración. No se puede trabajar así con miedo, con angustia”, expresó GianMarco.

Además, Gian Marco Zignago lamentó en lo que nos hemos convertido como sociedad. “Nos han dividido demasiado. Nos hemos convertido en nuestros propios enemigos. Todos se gritan y, por ende, nadie se escucha. Me gustaría tener la vocación y conocimiento político para cambiar las cosas, erradicar todo lo malo, sanar las heridas y recuperar nuestro lugar con justicia, con igualdad, con empatía. Pero mi trinchera es la música y desde ese lugar haré lo que esté a mi alcance. 

¿Qué pasarán con las entradas?

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, las cuales serán comunicadas en los próximos días a través de los canales de Teleticket y de la productora del tour. “En caso no nos puedan acompañar podrán solicitar su devolución mediante el canal adquirido”, aclaró.

Notas relacionadas
Gian Marco vuelve al Perú para ofrecer varios conciertos tras exitosa gira por Estados Unidos: fechas y lugares de sus shows

Gian Marco vuelve al Perú para ofrecer varios conciertos tras exitosa gira por Estados Unidos: fechas y lugares de sus shows

LEER MÁS
Chileno Alberto Plaza se desvive en elogios por Gia Marco: “Es la mejor voz que tiene la música popular en Latinoamérica”

Chileno Alberto Plaza se desvive en elogios por Gia Marco: “Es la mejor voz que tiene la música popular en Latinoamérica”

LEER MÁS
Gian Marco lanza dura crítica sobre el reguetón: “Hay personas que escuchan las canciones y no saben qué están diciendo”

Gian Marco lanza dura crítica sobre el reguetón: “Hay personas que escuchan las canciones y no saben qué están diciendo”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

LEER MÁS
Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

LEER MÁS
Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"

Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"

LEER MÁS
Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo está su padre tras recibir disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

Hija de Luis Quiroga, dueño de Agua Marina, revela cómo está su padre tras recibir disparos en Chorrillos: “Nos es difícil”

LEER MÁS
Músico de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

Músico de Armonía 10 abandona concierto al saber que su familiar en Agua Marina recibió disparo en Chorrillos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025