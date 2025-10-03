HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gian Marco enseña a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes y el video ya es viral en redes sociales: ''Todo lo convierte en salsa''

Gian Marco y Luis Fonsi protagonizan un momento viral: el cantante peruano enseñó a su colega puertorriqueño a bailar huayno en un tren que atravesaba los Andes.

Gian Marco le enseña a Luis Fonsi cómo bailar en huayno en un tren que atravesaba los Andes.
Gian Marco le enseña a Luis Fonsi cómo bailar en huayno en un tren que atravesaba los Andes. | Foto: composición LR/Instagram

El cantante peruano protagonizó un momento viral junto con el intérprete puertorriqueño Luis Fonsi al enseñarle a su colega a bailar huayno en un tren que atravesaba los Andes. Este gesto generó numerosas interacciones y reacciones divertidas por parte de las y los fans de ambos artistas.

La visita de Luis Fonsi al Perú estuvo marcada por la emoción y la cercanía con sus fans, quienes aún vibran al recordar y cantar cada uno de sus éxitos.

PUEDES VER: Luis Fonsi sorprende al vacacionar por Arequipa y Puno junto a su familia: “Aventurando un poco por Perú”

lr.pe

El baile peruano que le enseñó Gian Marco a Luis Fonsi

Mientras exploraban los Andes peruanos, Gian Marco no dudó en enseñarle a Luis Fonsi el baile más representativo de la sierra del Perú. La escena ocurrió en un tren andino, donde el cantante boricua intentó seguirle el ritmo, dando lugar a un momento icónico entre ambos artistas.

El hecho reflejó la gran amistad que comparten ambos artistas. A través de un mensaje en sus redes sociales, Gian Marco resaltó: “Cuando un peruano le quiere enseñar a bailar huayno a un boricua en un tren por los Andes, pero al final lo convierte en salsa”, escribió.

PUEDES VER: “No supo manejar las cosas”: Adamari López y la fuerte declaración sobre su ruptura con Luis Fonsi

lr.pe

La estadía de Luis Fonsi en Arequipa

La llegada de Luis Fonsi a la ‘ciudad blanca’ ha estado en boca de todos, luego de que el cantante destacara la arquitectura, la historia y la amabilidad que percibió durante su visita como turista.

''Arequipa es un lugar que guarda historia en sus paredes y que transmite paz. Me encantó poder caminar por sus calles y ver la mezcla entre lo antiguo y lo moderno'', expresó el intérprete de ''Despacito''.

Tal como mostró en las fotos de su cuenta personal de Instagram, también añadió que el Perú irradia una energía especial, lo que convierte cada visita en una vivencia inolvidable.

