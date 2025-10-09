Viuda de Paul Flores conmueve con impactante mensaje tras atentado contra Agua Marina: “Lo viví en carne propia”

Tras el ataque a balazos que sufrieron los integrantes de Agua Marina, en que cuatro de ellos resultaron heridos con impactos de bala en distintas partes del cuerpo mientras ofrecían un concierto en Chorrillos, Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, expresó su indignación por la violencia que continúa afectando a los cantantes de cumbia.

Ella recordó que vivió en carne propia una tragedia casi similar cuando perdió a su esposo, el popular ‘ruso’, quien murió tras ser alcanzado por proyectiles durante el ataque al bus de su agrupación Armonía 10.

“Hoy (ayer) nuestros queridos hermanos de Agua Marina fueron víctimas de un atentado, y no puedo quedarme en silencio. Lo viví en carne propia, lo lloré”, escribió conmovida Carolina Jaramillo horas después del ataque en su cuenta oficial de Instagram.

Comunicado de Carolina Jaramillo compartido horas después del ataque contra Agua Marina. Foto: Instagram.

Carolina Jaramillo comparte fuerte mensaje tras atentado contra Agua Marina

Carolina Jaramillo conmovió a muchos usuarios con su mensaje al recordar los duros momentos que vivió tras perder a su esposo y padre de su hijo, Paul Flores, a manos de sicarios en San Juan de Lurigancho.

"Hoy (ayer) nuestros queridos hermanos de Agua Marina fueron víctimas de un atentado, y no puedo quedarme en silencio. Lo viví en carne propia, lo lloré y cada vez que pasa, la herida se vuelve a abrir. Esto duele, no solo a los que estamos cerca, sino a todo un país que sigue sangrando”, compartió al inicio la también cantante.

“Como artista y como ser humano, les pido: no normalicemos la violencia. No miremos a otro lado. Oremos por los heridos. Que se aferren a la vida, que se recuperen, que todo salga bien. Todas mis oraciones están con ustedes", escribió la viuda en Instagram rogando por el bienestar de sus colegas de Agua Marina.

Usuarios le expresan su apoyo a Carolina Jaramillo

Tras su mensaje, cientos de usuarios hicieron viral su mensaje y le manifestaron que ella es una voz autorizada para expresar todo el rechazo que viven los peruanos día a día debido a la inseguridad.

“Estamos hartos de vivir con miedo”, “Las oraciones para aquellos que fueron atacados por esta delincuencia”, “Esta situación está cada vez más peor”, “Por protección sal del Perú Carolina junto a tu hijo”, fueron algunos de los comentarios que le enviaron a Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores.