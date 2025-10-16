HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por PAF (Proyectil de Arma de Fuego)

Según un parte policial previo sobre el ingreso del manifestante en el Hospital Loayza, Eduardo Ruíz Sánz presentaba una herida de bala en el tórax. El diagnóstico fue: muerte sin asistencia, trauma toráxico penetrante con orificio de entrada.

Eduardo Ruíz Sánz, falleció tras ser impactado por un proyectil de arma de fuego. Foto: composición LR
Eduardo Ruíz Sánz, falleció tras ser impactado por un proyectil de arma de fuego. Foto: composición LR

Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional recogieron información en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza sobre el ingreso del ciudadano Eduardo Mauricio Ruíz Sánz, de 32 años, herido mortalmente durante las manifestaciones de la noche del 15 de octubre. Los efectivos comprobaron el fallecimiento de Ruíz y redactaron un parte sobre el hecho que calificaron como “Homicidio por PAF (Proyectil de Arma de Fuego)”.

En las imágenes captadas por La República se observa que el artista de hip hop Eduardo Ruíz Sánz cae sobre el pavimento en el jirón Quilca con dirección a la plaza Francia, en medio de detonaciones de lo que sería un arma de fuego.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Un amigo de la víctima que evitó identificarse señaló a Radioprogramas que el episodio se registró cuando un agente policial del grupo Terna -que suelen infiltrarse en las protestas vestidos de civil o como falsos manifestantes-, creyó que era perseguido por los jóvenes y comenzó a disparar a diestra y siniestra. Una de las balas podría haber impactado en el pecho de Eduardo Ruíz.

El reporte policial dice:

HOMICIDIO POR PAF. A horas 23 :40 del día 15 Oct 2025 ingresó a emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza la persona de Eduardo Mauricio RUIZ SANZ (32) DNI 72728962, conducido por unos amigos. Según refieren se encontraban en la manifestación en donde al parecer habría sido impactado por un proyectil de arma de fuego a la altura del tórax (no indican el lugar exacto de los hechos). También se desconoce la forma y circunstancias del hecho.
Diagnóstico: muerte sin asistencia, trauma torácico penetrante con orificio de entrada tercio inferior del tórax . H.C 3285452
Dr Walter Terán Robles
CMP 71903
Tópico Trauma Shock

El testigo señaló a Radioprogramas que el efectivo del grupo Terna hizo hasta cinco disparos y que los peritos han encontrado hasta cinco casquillos en el escenario del crimen.

La División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) está a cargo del caso.

La víctima recién había cumplido 32 años. Nació en Pueblo Libre, Lima el 13 de octubre de 1993. La última vez que renovó su domicilio consignó el jirón Huancavelica, distrito de San Martín de Porres.

