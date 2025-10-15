“Que se vaya la lacra del Congreso”: Haydeé Cáceres lanza fuerte pedido durante la marcha nacional

Haydeé Cáceres, reconocida primera actriz peruana, asistió a la marcha nacional la tarde del miércoles 15 de octubre, al igual que muchos de sus colegas. Durante la protesta, la artista lanzó duras críticas contra el Congreso, al que calificó de “lacra”, y exigió su salida del poder de todos. “Que se vayan todos, que se vaya la lacra del Congreso, esto no lo podemos permitir más”, aseguró muy molesta la artista de 75 años a La República.

Cáceres estuvo acompañada por otras figuras del espectáculo como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Bruno Odar, Jely Reátegui, Evelyn Ortiz, Raúl Beryon, Javier Masías, Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara, Pietro Sibille y muchos más.

Haydeé Cáceres, actriz con una amplia trayectoria en la televisión peruana, alzó su voz de protesta contra el Congreso y exigió que todos los congresistas renuncien. “Lo que todos estamos pidiendo, lo principal, es que se vayan todos. Que se vaya la lacra del Congreso, porque eso no lo podemos permitir más, es una falta de respeto a nuestra dignidad de peruanos y personas, eso es lo que estamos haciendo”, señaló muy molesta a La República.

Además, mostró su indignación ante la idea de que una persona con una denuncia archivada por abuso sea presidente del Perú. “No vamos a permitir que una persona con muchos cuestionamientos, esté gobernando el país. Todos queremos vivir en paz, pero para eso debemos exterminar a la lacra que hay en el Gobierno”, manifestó la actriz.

Mónica Sánchez no acepta a un presidente acusado de presunto abuso

Mónica Sánchez, al igual que Haydeé Cáceres, estuvo presente junto al Gremio de Artistas durante la marcha nacional para criticar duramente al presidente de José Jerí.

“No a la censura, no a la corrupción, no a la impunidad, no a un sistema que sigue operando de la misma manera y solamente cambia de rostros. No podemos aceptar a un presidente acusado de viol..., como mujer me siento directamente aludida y vulnerada”, señaló la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’.