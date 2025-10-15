HOYSuscripcion LR Focus

¿Continuará el paro el 16 de octubre?
¿Continuará el paro el 16 de octubre?     
Espectáculos

“Que se vaya la lacra del Congreso”: Haydeé Cáceres lanza fuerte pedido durante la marcha nacional

A sus 75 años, la destacada actriz Haydeé Cáceres asistió a la marcha nacional y calificó al congreso como “lacra” y exigió que se vayan todos. 

Haydeé Cáceres se hizo presente en la marcha nacional contra el gobierno. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Haydeé Cáceres se hizo presente en la marcha nacional contra el gobierno. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Haydeé Cáceres, reconocida primera actriz peruana, asistió a la marcha nacional la tarde del miércoles 15 de octubre, al igual que muchos de sus colegas. Durante la protesta, la artista lanzó duras críticas contra el Congreso, al que calificó de “lacra”, y exigió su salida del poder de todos. “Que se vayan todos, que se vaya la lacra del Congreso, esto no lo podemos permitir más”, aseguró muy molesta la artista de 75 años a La República.

Cáceres estuvo acompañada por otras figuras del espectáculo como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Bruno Odar, Jely Reátegui, Evelyn Ortiz, Raúl Beryon, Javier Masías, Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara, Pietro Sibille y muchos más.

Haydeé Cáceres, histórica actriz peruana, revela qué carrera estudio en la Universidad Mayor de San Marcos: "Fue mi decisión"

Haydeé Cáceres exige que se vayan todos del congreso durante la marcha nacional

Haydeé Cáceres, actriz con una amplia trayectoria en la televisión peruana, alzó su voz de protesta contra el Congreso y exigió que todos los congresistas renuncien. “Lo que todos estamos pidiendo, lo principal, es que se vayan todos. Que se vaya la lacra del Congreso, porque eso no lo podemos permitir más, es una falta de respeto a nuestra dignidad de peruanos y personas, eso es lo que estamos haciendo”, señaló muy molesta a La República.

Además, mostró su indignación ante la idea de que una persona con una denuncia archivada por abuso sea presidente del Perú. “No vamos a permitir que una persona con muchos cuestionamientos, esté gobernando el país. Todos queremos vivir en paz, pero para eso debemos exterminar a la lacra que hay en el Gobierno”, manifestó la actriz.

Haydeé Cáceres resalta la importancia de la lealtad: "Cuando estuve enferma, ahí se vio la verdadera amistad"

Mónica Sánchez no acepta a un presidente acusado de presunto abuso

Mónica Sánchez, al igual que Haydeé Cáceres, estuvo presente junto al Gremio de Artistas durante la marcha nacional para criticar duramente al presidente de José Jerí.

“No a la censura, no a la corrupción, no a la impunidad, no a un sistema que sigue operando de la misma manera y solamente cambia de rostros. No podemos aceptar a un presidente acusado de viol..., como mujer me siento directamente aludida y vulnerada”, señaló la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’.

Haydeé Cáceres, histórica actriz peruana, revela qué carrera estudio en la Universidad Mayor de San Marcos: "Fue mi decisión"

Haydeé Cáceres, histórica actriz peruana, revela qué carrera estudio en la Universidad Mayor de San Marcos: “Fue mi decisión”

Teatro: '¿Quién mató a Palomino Molero?' llega al Marsano

Teatro: '¿Quién mató a Palomino Molero?' llega al Marsano

Haydeé Cáceres resalta la importancia de la lealtad: "Cuando estuve enferma, ahí se vio la verdadera amistad"

Haydeé Cáceres resalta la importancia de la lealtad: “Cuando estuve enferma, ahí se vio la verdadera amistad”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Javier Masías, exjuez de 'EGCF', se une a la marcha nacional y arremete: "Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre"

Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

Stefano Salvini oficializa su romance con Matilde León y revelan cómo se enamoraron: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

Stefano Salvini oficializa su romance con Matilde León y revelan cómo se enamoraron: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

Roly Ortiz le hace desgarradora petición a Luigui Carbajal tras negarse a volver a Skándalo: "No me queda mucho tiempo en este mundo"

Roly Ortiz le hace desgarradora petición a Luigui Carbajal tras negarse a volver a Skándalo: "No me queda mucho tiempo en este mundo"

Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: "Gracias a ella se volvió a hablar de él"

Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

