Samahara Lobatón revela que decidió someterse a una cirugía definitiva para no tener más hijos

El pasado viernes 3 de octubre, Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en Estados Unidos, aunque de manera prematura, pues su nacimiento se adelantó casi seis semanas. La influencer de 23 años fue felicitada por la llegada de su nuevo heredero, pero también recibió críticas por haber elegido alumbrar en ese país y no en Perú, donde podría haber estado junto al padre del bebé, Bryan Torres.

Frente a las opiniones divididas, la hija de Melissa Klug no se hizo problemas e interactuó con sus miles de seguidores en Instagram, respondiendo toda clase de preguntas sobre el nacimiento de Asael Torres Lobatón, su primer hijo varón. Una de esas consultas fue si había decidido ligarse, y ella confesó que sí.

Samahara Lobatón revela que se operó para no volver a tener más hijos. Foto: Instagram.

Samahara Lobatón revela que se ligó para no volver a tener más hijos

A través de sus historias en Instagram, una seguidora le preguntó a Samahara Lobatón: “¿Te ligaste?”. De inmediato, la polémica creadora de contenido confirmó que sí: “Sí. Para mí, se cerró la fábrica”, escribió la influencer, acompañando su respuesta con el emoji de una cara llorando y tres corazones, dejando entrever que fue una decisión muy difícil de tomar.

Cabe precisar que Samahara se sometió a una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico que impide definitivamente el embarazo y no tener más hijos nunca más. Además, la exchica reality de 23 años contó algunos detalles de su posparto, como que aumentó 6 kilos y medio durante su último embarazo y que el bebé nació a las 34 semanas de gestación.

Samahara Lobatón explica por qué dio a luz en Estados Unidos

Durante una entrevista exclusiva con el programa ‘Ponte en cola’, Samahara Lobatón explicó el motivo por el cual dio a luz en Estados Unidos, mientras su pareja, Bryan Torres, estaba en Perú.

“Realmente, no (planeaba dar a luz en USA), porque veníamos por vacaciones, porque las bebés cumplen años en octubre, y Asael estaba programado para la primera semana de noviembre, para el 8 de noviembre”, declaró la influencer.

“Gracias a Dios, todo está marchando superbién. En realidad, el parto se adelantó bastante, es algo que nosotros no hemos dicho todavía, (el parto) se adelantó casi seis semanas”, sostuvo Samahara revelando además que retornará a Lima cuando finalicen los chequeos de su bebé, que nació en buen estado de salud pese a haber llegado al mundo a las 34 semanas.