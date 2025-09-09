HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Youna revela que recibió amenazas de Samahara Lobatón por su hija tras disputa legal: “Querías mandar a la policía en Orlando”

Youna revela que recibió amenazas de Samahara Lobatón por su hija tras disputa legal: “Querías mandar a la policía en Orlando”

Youna revela fuerte verdad sobre Samahara Lobatón en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura.
Youna revela fuerte verdad sobre Samahara Lobatón en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura.

El conflicto entre Yonathan Horna, más conocido como Youna, y Samahara Lobatón dio un nuevo giro este 8 de septiembre, luego de que el barbero difundiera un extenso comunicado en su cuenta de Instagram. En el mensaje, Horna narró diversos episodios de tensión ocurridos durante la reciente estadía de su hija en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, la hija de la influencer peruana viajó a Estados Unidos a finales de agosto para compartir tiempo con su padre. Ambos progenitores habían acordado una fecha de retorno; sin embargo, la madre habría solicitado que la menor regresara antes de lo previsto. Aunque Youna aceptó la decisión, dejó en evidencia su malestar.

ACERCA DE: Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: 'Yo no vivo con mi mamá'

lr.pe

Youna acusa Samahara Lobatón de amenazas tras disputa legal por su hija

La reciente publicación de Youna ha conmovido a muchos de sus seguidores, ya que en ella comparte un momento cargado de sentimientos junto a su hija. Según relata, la pequeña no pudo ocultar su tristeza al momento de despedirse, pues anhelaba permanecer más tiempo con su padre. Esta confesión no solo muestra la fuerte conexión entre ambos, sino también la sensibilidad de una niña que valora cada instante a su lado.

“Hiciste llorar a mi hija porque no se quería ir y se quería quedar unos días más conmigo. Me hiciste gastar sumas impresionantes en boletos de avión por tu capricho”, escribió el barbero en un inicio.

Uno de los pasajes más delicados que Youna compartió fue la amenaza de una posible intervención policial en Orlando. “Me insultaste y me querías mandar a la policía en Orlando por llevar a nuestra hija a Disney”, reveló con evidente molestia.

El mensaje señala que la influencer habría amenazado con iniciar acciones legales no solo en su contra, sino también contra algunos de sus familiares, a quienes acusó de intento de secuestro. Frente a ello, el barbero defendió su rol como padre, resaltando que es él quien asume el sustento de la menor, y cuestionó a Lobatón por priorizar sus propios intereses antes que el bienestar de su hija.

En el tramo final de su declaración, Youna expresó su sorpresa al descubrir que su hija regresaría a Estados Unidos de manera casi inmediata, esta vez en compañía de Samahara y de su pareja, el cantante Bryan Torres. “Después de 15 días volviste a traerla, espero solo poder verla ya que está cerca de mí, qué chiste en serio”.

