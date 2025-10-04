HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón comparte primeras imágenes de su hijo tras dar a luz en Estados Unidos: "Amanecer con vida"

A través de sus redes sociales, Samahara Lobatón compartió tiernas imágenes y mensajes de agradecimiento a Dios por el nacimiento de su primer hijo con Bryan Torres en Estados Unidos.

Samahara Lobatón tiene 3 hijos. Foto: composición LR/Instagram

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, dio a luz a su tercer hijo, Asael Torres Lobatón, el 3 de octubre en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la influencer de 23 años compartió las primeras imágenes de su bebé, fruto de su relación con el cantante de salsa Bryan Torres. “Amanecer con vida es el mejor regalo que Dios nos da ¡Buenos días a todos!”, publicó la joven madre en una de sus historias de Instagram.

El parto tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues horas antes su pareja había asegurado que Samahara Lobatón regresaría a Perú tras unas vacaciones familiares. La influencer y Bryan Torres vivieron este especial momento a la distancia, con Bryan acompañándola virtualmente mediante una videollamada.

Primer hijo de Samahara. Foto: Instagram

Samahara Lobatón comparte imágenes de su primer hijo y dedica tierno mensaje

Desde una clínica en Estados Unidos, Samahara Lobatón publicó las primeras fotografías de su hijo recién nacido, mostrando los instantes más íntimos de su nueva maternidad. La hija de Melissa Klug expresó su emoción al sostener por primera vez a Asael en brazos.

Hijo de Samahara nació en EE. UU. Foto: Instagram

“Bienvenido, amor mío. Gracias, Dios”, fue el mensaje con el que Samahara confirmó el nacimiento del pequeño a través de sus historias de Instagram, donde sus seguidores le enviaron miles de felicitaciones. La influencer también compartió su felicidad al estar acompañada por sus dos hijas mayores.

Samahara y sus dos hijas. Foto: Instagram

Melissa Klug, madre de Samahara, le dedica emotivas palabras a su primer nieto

Melissa Klug expresó su felicidad ante la llegada de su primer nieto varón. Desde Perú, la empresaria compartió en sus historias de Instagram un mensaje cargado de emoción: “Gracias, Dios mío, están sanitos”, dejando ver que estuvo pendiente del parto mediante videollamada.

Posteriormente, la 'Blanca de Chucuito' compartió un tierno mensaje que conmovió a sus seguidores: “Bienvenido mi primer nieto hombre, Asael”. La empresaria celebró así este nuevo capítulo familiar, destacando la unión y la alegría que ha traído la llegada del pequeño Asael, quien representa una nueva bendición para la familia Lobatón Klug.

