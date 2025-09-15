HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
Samahara Lobatón lanza fuerte indirecta tras reclamo de Youna por mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos: "No me preocupa"

Samahara Lobatón no tardó en compartir una potente indirecta en redes sociales, luego de que Youna, su expareja, se indignara por mandar a su pequeña hija a estudiar en escuela de Estados Unidos.

Youna y Samahara Lobatón nuevamente enfrentados. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Samahara Lobatón ha vuelto a generar titulares tras compartir un contundente mensaje en sus redes sociales, justo después de que su expareja, Youna, expresara públicamente su molestia por no haber sido informado sobre el inicio escolar de su hija en Estados Unidos. La decisión de que la menor comience sus estudios en el extranjero sorprendió al joven barbero, quien aseguró haberse enterado de este importante cambio a través de redes sociales, lo que desató una nueva ola de comentarios sobre la relación entre ambos.

Horas después del reclamo de Youna, Samahara publicó una historia en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una fuerte indirecta hacia el padre de su hija. "No me preocupa si no saben mi versión", escribió la influencer, dejando entrever que no tiene intenciones de aclarar públicamente los detalles de esta situación familiar.

Samahara Lobatón responde en redes.

PUEDES VER: Youna revela que recibió amenazas de Samahara Lobatón por su hija tras disputa legal: 'Querías mandar a la policía en Orlando'

Samahara Lobatón 'responde' tras reclamo de Youna por su hija

A pocas horas de que Youna manifestara su inconformidad por no haber sido informado sobre el inicio escolar de su hija en Estados Unidos, Samahara Lobatón utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que muchos han interpretado como una respuesta indirecta. En una historia publicada este lunes, la influencer escribió lanzó una inesperada reflexión.

"Dios, hoy me voy a quedar callada, no me voy a defender, no me preocupa si no saben mi versión, no tengo por qué contarla. Tú ya lo viste todo", dando a entender que prefiere mantenerse en silencio ante la reciente polémica.

Previo a ese mensaje, Samahara ya había compartido una reflexión más general, en la que parecía buscar serenidad ante los conflictos. "Que Dios nos regale una semana bonita, donde haya buenas noticias, puertas abiertas, paz y momentos felices", fue el texto que acompañó a una imagen simple pero cargada de simbolismo. Si bien no menciona directamente a Youna ni a su hija, la publicación ha sido interpretada por muchos de sus seguidores como una forma de marcar distancia frente al reclamo del padre de su hija, optando por una postura más espiritual y reservada ante el ojo público.

PUEDES VER: Samahara Lobatón impacta con esta confesión sobre su último bebé con Bryan Torres: 'Igual a...'

Youna 'explota' contra Samahara Lobatón

La reciente revelación de que su hija ahora estudia en Estados Unidos provocó una fuerte reacción por parte de Youna, expareja de Samahara Lobatón. A través de sus redes sociales, el joven barbero —quien también reside en dicho país— expresó su indignación al enterarse del cambio académico de su hija por medio de una historia de Instagram, y no de manera directa.

"Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias, la gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes cuando necesitan la pensión. Primer día de escuela de Xixi en USA", escribió, dejando ver su molestia por sentirse excluido de una decisión tan relevante.

Además del reclamo inicial, Youna compartió otro mensaje que evidenciaría la tensión que aún mantiene con Samahara. "Todo se paga en esta vida y estoy seguro de que el peor castigo te va a llegar cuando mi hija se dé cuenta de todo", sentenció en una historia que muchos interpretaron como una advertencia directa hacia la influencer.

