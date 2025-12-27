HOYSuscripcion LR Focus

Fallece Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor de 'Esto es guerra'

El fallecimiento de Diego Quijano fue anunciado el sábado 27 de diciembre, informó América Televisión. El productor trabajó por más de 20 años en la cadena de televisión de mayor audiencia a nivel nacional. 

Fallece Diego Quijano Landaeta Foto: Composición LR
Fallece Diego Quijano Landaeta Foto: Composición LR

A través de un comunicado, América Multimedia informó sobre el sensible fallecimiento de Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor del exitoso formato de 'Esto es guerra'. Según la misiva, Quijano fue parte de América TV por más de dos décadas. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que originaron su deceso.

"Diego fue un socio, un amigo por más de 20 años para América, y su sensible fallecimiento nos llena de dolor. Queremos extender nuestras condolencias a toda la familia de ProTv, a sus hijos y familiares cercanos, y sobre todo a su inseparable compañera Mariana Ramírez del Villar. Nuestras oraciones son para ustedes en este difícil momento", se lee en el comunicado publicado en la cuenta de Instagram de América Televisión.

lr.pe

Productor de 'Esto es guerra' celebra nominación a los Premios Martín Fierro

En noviembre, Diego Quijano Landaeta celebró que el reality de competencia 'Esto es guerra', programa producido por ProTV, fuera nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 en la categoría 'Mejor reality show', uno de los reconocimientos más prestigiosos del entretenimiento en la región. Además, también estuvo presente en la inauguración de las nuevas instalaciones de América Multimedia, un entorno renovado que integró tecnología, diseño y funcionalidad.

En ese entonces, Quijano manifestó su alegría por la nominación y por lo que representa a nivel internacional: "Los Premios Martín Fierro reconocen lo mejor de la televisión y el entretenimiento que se desarrolla en toda Latinoamérica. Nosotros llevamos 13 años siendo líderes, y es un reconocimiento al esfuerzo que día a día ponemos", afirmó en su momento.

El legado de ProTv Producciones

ProTv Producciones fue fundada en 2003 por Diego Quijano Landaeta y Mariana Ramírez del Villar. La empresa peruana se dedica a la realización de programas televisivos y, desde el 2026, también incursionará en la producción de contenidos para plataformas de streaming.

El primer programa producido por ProTv fue 'Habacilar' (2003), emitido en horario estelar para América Televisión. Uño después, lanzó el magacín de mediodía 'Lima limón'. En 2015, la productora incursionó en el género de ficción con la telenovela 'Ven, baila quinceañera'. Una de sus producciones más exitosas es el reality de competencia 'Esto es guerra' (2012 - presente) .

