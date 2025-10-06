HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón preocupa al revelar que su bebé recién nacido se encuentra hospitalizado: "Nació antes de tiempo"

La influencer Samahara Lobatón dejó sorprendido a más de uno al revelar que su hijo, fruto de su relación con Bryan Torres, se encuentra bajo observación médica en Estados Unidos y expuso el delicado motivo.

Samahara Lobatón dio a luz en Estados Unidos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Samahara Lobatón dio a luz en Estados Unidos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

La joven influencer Samahara Lobatón volvió a aparecer en los medios para compartir una noticia que ha generado preocupación entre sus seguidores. La también exchica reality dio a luz el pasado 3 de octubre en Estados Unidos, pero reveló que su último bebé aún se encuentra hospitalizado debido a complicaciones relacionadas con un parto prematuro. “Estamos terminando con los chequeos, porque como nació mucho antes de tiempo, tienen que hacer un par de chequeos. Espero que estemos muy pronto en Lima”, sostuvo.

Durante una reciente entrevista en el programa de Latina, 'Ponte la cola', la hija de Melissa Klug explicó los motivos por los que dio a luz fuera del país y detalló que su segundo hijo nació con seis semanas de anticipación, lo que obligó a los médicos a mantenerlo en observación hasta ahora.

Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto tras nacimiento de hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres: 'Están sanitos'

lr.pe

Hijo de Samahara Lobatón hospitalizado en Estados Unidos

Samahara Lobatón, quien se encontraba de vacaciones en Estados Unidos, tuvo que adelantar el parto tras presentar contracciones inesperadas el 30 de septiembre. Aunque la llegada del bebé estaba programada para la primera semana de noviembre, los doctores decidieron intervenir y el nacimiento ocurrió el 3 de octubre.

“En realidad, el parto se adelantó bastante, es algo que no hemos dicho todavía, se adelantó seis semanas. Ha sido una semana un poco dura para los dos, pero ya está bien”, expresó Lobatón durante la entrevista, visiblemente afectada por la situación médica de su hijo.

La influencer señaló que el pequeño permanece internado bajo monitoreo constante por parte del equipo médico, quienes realizan chequeos especializados para garantizar que su desarrollo y estado de salud sean óptimos, debido a su condición de prematuro.

Samahara Lobatón también aclaró que no tenía planeado dar a luz en suelo estadounidense. “Veníamos de vacaciones porque las bebés cumplen años en octubre y Assael estaba programado para la primera semana de noviembre y ha nacido, con la ayuda de los doctores, el 3”, precisó, haciendo referencia al hijo que tuvo con Bryan Torres.

