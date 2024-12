El anuncio realizado por Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal durante la edición navideña de ‘El Gran Chef Famosos’ sorprendió a todos los presentes. En un conmovedor momento, Ricky comunicó su decisión de separarse laboralmente de su compañero, lo que llevó al cantante a mostrar su emoción y quebrarse. Luigui, por su parte, dedicó unas sentidas palabras a su colega, generando un profundo impacto entre los seguidores de la agrupación Skándalo.

Horas más tarde, Trevitazzo emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde confirmó la separación, enfatizando que no solo abarcará su relación laboral, sino también el vínculo personal. Aunque no detalló los motivos de la ruptura, mencionó que “bloqueará todo tipo de vínculos que lo unen a su ahora excompañero”. Sin embargo, Luigui decidió pronunciarse y reveló las razones que lo llevaron a dejar el icónico grupo.

¿Por qué Luigui Carbajal salió del grupo Skándalo?

Luigui Carbajal, quien también es locutor radial y actor cómico, compartió su opinión sobre la reciente disolución de la agrupación Skándalo, exponiendo los motivos detrás de esta decisión. “Yo ya había anunciado antes del concierto de reencuentro que no continuaría con Skándalo porque venía sintiendo incomodidades y había temas internos. Tomé la decisión de ya no hacer más música con la agrupación”, reveló en su programa que conduce en Radio Panamericana.

El locutor manifestó que no siente resentimiento hacia su examigo Trevitazo. “No he hecho nada grave y siempre me he portado como una buena persona y responsable en mi trabajo. No tengo ningún resentimiento con él; en mi corazón no hay rencor, molestias ni fastidios hacia las personas... No tendría por qué hacerlo con Ricky, ¿no?”, explico.

Sin embargo, en otra parte del programa, Karla Tarazona, quien co-conduce junto a Luigui, indagó sobre la posible implicación de Roly Ortiz, mánager de Skándalo, en la reciente separación. Ante esta pregunta, el cantante optó por no atribuir la responsabilidad a ninguna persona en particular. “No quiero decir quién fue la persona que se metió en esta relación amical y laboral, pero sí hay personas involucradas. Prefiero no entrar más en el tema”, sentenció.