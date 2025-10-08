HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

En un nuevo audio expuesto, Gustavo Salcedo detalló cómo organizó el seguimiento hacia su esposa, Maju Mantilla. "Tenía a un (investigador) en su casa de Surco, donde vivía su hermana", afirmó.

El esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, actualmente ha sido denunciado por Christian Portugal por tentativa de homicidio.
El esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, actualmente ha sido denunciado por Christian Portugal por tentativa de homicidio. | Foto: composición LR/ATV

Gustavo Salcedo admitió haber contratado a un equipo de personas para que siguieran a Maju Mantilla, su aún esposa. En un nuevo audio difundido en 'Magaly TV, la firme' el 7 de octubre, el empresario peruano relató todos los detalles de la operación que orquestó tras comenzar a sospechar que la exMiss Mundo le era infiel.

La grabación forma parte de una conversación realizada tiempo atrás entre el deportista y un reportero de Magaly Medina, cuando el caso recién iniciaba con acusaciones por parte de Salcedo hacia Maju.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

lr.pe

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a un grupo de personas para que vigilaran a Maju Mantilla

Con la situación ahora involucrando una denuncia penal de Christian Rodríguez por tentativa de homicidio y otros delitos tras ser brutalmente agredido por Gustavo Salcedo, Magaly ha expuesto material comprometedor en el que el exmedallista detalló con precisión cómo ejecutó el seguimiento hacia la madre de sus hijos, el cual involucra la colocación de un GPS en el auto del exproductor y su esposa, intervención de celular y la formación de un grupo para espiarla en secreto durante meses.

"Me pongo de investigador privado. Si hay alguna gente que la está investigando, yo después puse un equipo de siete personas por un año siguiéndola todo el tiempo", confiesa al reportero de 'Magaly TV, la firme'. Más adelante, detalla que uno de los sujetos contratados la vigilaba en su casa de Surco, "donde vivía su hermana, la suegra, todo", precisó.

PUEDES VER: Productor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, denuncia a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio y exigen detención inmediata, revela abogada

lr.pe

Gustavo Salcedo admite otra agresión a Christian Rodríguez Portugal

Previamente, Magaly Medina puso a disposición de las autoridades un nuevo audio en el que Gustavo Salcedo admite una primera agresión física hacia Christian Rodríguez Portugal antes del violento episodio ocurrido en septiembre de 2025. El caso tuvo lugar el 22 de marzo, mientras ambos corrían por el malecón de la Costa Verde, en Lima.

"Los dos estábamos en contra y cuando llega, yo agarro le meto un empujón que me salió a lo natural, la verdad. El 'pata' no esperaba verme y yo no esperaba verlo tampoco, y el 'pata' de la nada levantó mirada y me vio ahí metiéndole un empujón. El 'pata' salió volando para atrás y se cayó de cabeza y como que se desmayó. Yo no lo vi, seguí corriendo", declaró.

Hasta el momento, Maju no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta nueva arista del caso. Sin embargo, anteriormente rechazó todo acto de violencia después del ataque de Salcedo a Rodríguez en septiembre y aseguró que el padre de sus hijos no la ha agredido.

