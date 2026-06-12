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La actriz peruana Alessandra Fuller encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir imágenes desde una clínica, donde fue atendida recientemente. La noticia generó preocupación inmediata en redes sociales, pues la intérprete venía de participar en eventos internacionales como Cannes 2026 y su repentina hospitalización sorprendió a sus fanáticos.

El motivo de su internamiento fue revelado por la propia actriz, quien explicó que sufrió una reacción alérgica tras utilizar un analgésico en aerosol que contenía un componente químico contraindicado para su salud. Fuller decidió contar su experiencia para advertir a quienes padecen la misma condición y así evitar que otros atraviesen una situación similar.

Alessandra Fuller revela por qué ingresó a clínica

En sus redes sociales, la recordada protagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ explicó que el incidente ocurrió tras aplicar un spray deportivo que le provocó una reacción alérgica, pues presenta intolerancia a los AINEs, es decir, una hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos. Consciente del riesgo, instó a sus seguidores a revisar siempre la composición de los productos que utilizan si padecen esta condición. “A los alérgicos a los AINEs: NO usen sprays deportivos para relajar el músculo. Así sea tópico, revisen siempre los componentes”, escribió en una historia acompañada de una fotografía en la que se observa su brazo conectado a un suero intravenoso.

Alessandra Fuller revela por qué ingresó a una clínica. Foto: captura Instagram

Alessandra Fuller revela por qué ingresó a una clínica. Foto: captura Instagram

La intérprete de 31 años, más adelante, agradeció las muestras de cariño recibidas y destacó que muchas personas padecen la misma condición sin saberlo. “Gracias por cada uno de los mensajes. Ahora a tomar muchísima agua y a sanar con consciencia. Estoy sorprendida, pues somos una gran cantidad de alérgicos por aquí, y la mayoría no sabíamos que esos sprays nos hacen daño. Los amo, cuídense mucho. Estemos muy atentos y siempre preparados llevando algún medicamento que pueda controlar la reacción”, señaló.

Fuller, de 31 años, había estado en el Festival de Cine de Cannes 2026, donde desfiló por la alfombra roja en la presentación de ‘Her Private Hell’, dirigida por Nicolas Winding Refn. Su aparición en la clínica contrastó con el brillo de su paso por Europa, lo que aumentó la inquietud de sus seguidores. La actriz insistió en la importancia de revisar la composición de productos tópicos y medicamentos, especialmente en personas con antecedentes de alergias.