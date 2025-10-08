Gustavo Salcedo no se quedó callado tras la exposición de audios que complican más su situación legal. El aún esposo de Maju Mantilla usó sus redes sociales para hacer una publicación en la que aparentemente se mostraba optimista ante esta situación y se calificaba a sí mismo como "uno de los mejores guerreros de Dios".

Todo esto sucedió en simultáneo al inicio del programa de Magaly Medina, 'Magaly TV, la firme' este martes 7 de octubre. En las horas previas, la periodista había soltado una bomba al revelar un fragmento de una grabación en la que Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, confesaba haberle hecho marcaje al productor Christian Rodríguez, quien lo ha denunciado, entre otros delitos, por tentativa de homicidio, según compartió su abogada.

Gustavo Salcedo sorprende con mensaje tras audios comprometedores

El deportista Gustavo Salcedo reapareció en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen en la que se muestra con el torso desnudo, acompañado de un mensaje que rápidamente captó la atención: "Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros". La frase, cargada de simbolismo, fue reforzada por la elección musical que acompañó la imagen: el tema 'Resistiré' de David Bolzoni, cuyo verso destacado dice: "Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie".

Gustavo Salcedo, esposo Maju Mantilla, reaparece en medio de denuncia por parte del productor Christian Rodríguez Portugal. Foto: captura Instagram

La publicación fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta al complejo momento que protagoniza. Salcedo se encuentra en el centro de una fuerte polémica luego de haber agredido físicamente al productor Christian Rodríguez Portugal, a quien acusa de haber mantenido una relación clandestina con su aún esposa, Maju Mantilla. El hecho violento generó rechazo en redes sociales y fue duramente criticado por figuras públicas, entre ellas Magaly Medina, quien lo calificó como violento y lo cuestionó por su comportamiento.

Pero el escándalo no termina ahí. A este capítulo se sumaron una serie de revelaciones sobre la conducta de Salcedo, quien ha sido denunciado formalmente por Rodríguez por "tentativa de homicidio", "acoso", "marcaje", entre otros delitos.