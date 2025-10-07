HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sale ileso de intento de asesinato
Espectáculos

Exponen nuevo audio que revela que Gustavo Salcedo le hizo reglaje a exproductor de Maju Mantilla: "Tengo GPS en su carro"

Magaly Medina difundirá un nuevo audio que compromete aún más a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, al admitir que rastreaba al productor Christian Rodríguez y a su esposa.

Gustavo Salcedo agredió hace unos días a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Gustavo Salcedo agredió hace unos días a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura/ATV

La situación de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, sigue generando controversia. En las últimas horas, un nuevo avance del programa 'Magaly TV, la firme' dejó al descubierto un nuevo audio que complica aún más al empresario y exdeportista, quien ya había sido señalado por agredir físicamente a Christian Rodríguez, exproductor vinculado con la exreina de belleza.

En el registro que será difundido por Magaly Medina, Salcedo reconoce haber colocado un dispositivo de rastreo en el vehículo del productor y en el de su esposa. La revelación llega tras una serie de audios anteriores en los que ya se le escuchaba admitir una agresión ocurrida en marzo de hace unos años en Miraflores.

Magaly Medina mostrará nuevo audio que hunde a Gustavo Salcedo

El avance del programa 'Magaly TV, la firme' correspondiente a la edición del martes 7 de octubre, revela una nueva grabación en la que Gustavo Salcedo describe cómo vigilaba a Christian Rodríguez, a quien habría considerado su rival sentimental. "Él tiene un Kia rojo, Hatchback, está guardado. Tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa", se escucha decir al esposo de Maju Mantilla en el clip.

Estas palabras no solo refuerzan las sospechas de acoso y seguimiento ilegal, sino que podrían abrir una nueva línea de investigación legal contra el esposo de Maju Mantilla. En el mismo audio, Salcedo admite que había estado “trackeando” los movimientos del productor: "Christian está corrido, porque a Christian yo lo estuve ‘trackeando’".

Gustavo Salcedo aceptó que agredió a Christian Rodríguez en el malecón

El escándalo en torno a Gustavo Salcedo se intensificó días atrás cuando el programa de la ‘Urraca’ presentó un primer audio en el que el empresario reconocía haber golpeado a Christian Rodríguez Portugal en una vía pública de Miraflores, durante marzo de hace unos años. En la grabación, Salcedo detalló que el encuentro fue sorpresivo y violento:

“Los dos estábamos en contra y cuando llega, yo agarro, le meto un empujón que me salió a lo natural, la verdad. Entonces, el pata no esperaba verme y yo no esperaba verlo tampoco... y salió volando para atrás, se cayó de cabeza y como que se desmayó. Yo no lo vi, seguí corriendo”, expresó el esposo de Maju Mantilla.

