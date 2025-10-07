El lunes 6 de octubre, 'Magaly TV, la firme' emitió un audio que compromete directamente a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, en una agresión física contra el productor Christian Rodríguez. En el material, el empresario confiesa que empujó al exproductor de 'Arriba mi gente' durante un encuentro en el malecón de la Costa Verde, pese a haberlo negado anteriormente.

Magaly Medina, conductora del programa, presentó el audio en calidad de primicia y pidió que sea considerado por las autoridades. “Lo pongo en calidad de primicia para que la justicia tome esta confesión de parte que le hizo a mi reportero, y cuenta cómo agredió el 22 de marzo al productor de Maju cuando lo encontró en el malecón”, declaró en vivo.

Audio en el que Gustavo Salcedo confiesa agresión podría ser usado por la justicia

Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', la periodista reveló una conversación entre Gustavo Salcedo y uno de sus reporteros, en la que el empresario describe con detalle el incidente con Christian Rodríguez.

“Este audio lo desmiente completamente. Él dijo que nunca tocó al productor, pero aquí confiesa claramente que sí lo empujó, que lo vio caer y siguió corriendo. Eso no puede tomarse como una simple reacción impulsiva. La justicia debe escucharlo”, agregó Magaly Medina.

El material presentado confirma que el hecho ocurrió en el malecón de la Costa Verde. La presentadora de espectáculos subrayó la contradicción entre la versión anterior de Salcedo y lo que se escucha en el audio revelado en su programa, reforzando su llamado a que el caso sea revisado por las autoridades competentes.

Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez en malecón

En el audio revelado por el programa de Magaly Medina, Gustavo Salcedo narra cómo fue el momento en el que se cruzó con Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla.

“Yo me voy a correr un día al malecón, siempre corro en el malecón y yo lo había visto a él correr en el malecón, pero corríamos en horarios distintos. Un sábado me voy a correr, estaba con mis audífonos y en eso levanto mi mirada y el ‘pata’ estaba a la altura de la pared. En sentido contrario y él no me ve porque estaba corriendo mirando abajo”, expresó Salcedo en el audio.

Luego, el empresario describe cómo reaccionó al verlo: “Los dos estábamos en contra y cuando llega, yo agarro le meto un empujón que me salió a lo natural, la verdad, entonces el ‘pata’ no esperaba verme y yo no esperaba verlo tampoco y el ‘pata’ de la nada levantó mirada y me vio ahí metiéndole un empujón y el ‘pata’ salió volando para atrás y se cayó de cabeza y como que se desmayó. Yo no lo vi, seguí corriendo”.