Científicos capturan las primeras imágenes de una especie difícil de avistar y que habita en una isla de México

Una imagen de zorro gris enano fue capturada. Se muestra un macho adulto oculto tras la vegetación. Foto: Rafael Chacón

Una imagen de zorro gris enano fue capturada. Se muestra un macho adulto oculto tras la vegetación. Foto: Rafael Chacón

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Investigadores obtuvieron las primeras imágenes recientes del enigmático zorro de Cozumel, una pequeña población de cánidos que vive en esta isla del Caribe mexicano y de la que no existían pruebas confirmadas de supervivencia desde 2001. El hallazgo aporta nueva evidencia sobre uno de los animales menos conocidos de México.

Las fotografías corresponden a un ejemplar macho adulto encontrado en septiembre de 2023 cerca de una carretera costera de Cozumel, frente a la península de Yucatán. Tras el aviso de habitantes locales, especialistas y personal de rescate lograron recuperar al animal y, después de varios días de observación, lo devolvieron a la Reserva Estatal Laguna Colombia, ubicada al sur de la isla.

El misterioso zorro de Cozumel sigue con vida

El estudio, publicado en la revista Neotropical Biology and Conservation, documenta la presencia actual de este esquivo integrante del género Urocyon. Los registros previos consistían en testimonios aislados y reportes de segunda mano, por lo que las nuevas imágenes representan la primera evidencia física moderna de que la población todavía existe.

Fotografía de cuerpo entero de un zorro cozumel macho adulto tras su liberación en la Reserva Estatal Laguna Colombia. Foto: Rafael Chacón

“La reaparición del zorro no constituye todavía una historia de éxito para la conservación, pero sí representa una segunda oportunidad”, afirmó Travis Bayer, investigador principal del trabajo. El científico también advirtió que muchas especies pueden desaparecer sin que el mundo llegue a notarlo.

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Un pequeño cánido que evolucionó aislado

El zorro de Cozumel pertenece al mismo género que el zorro gris norteamericano, aunque su tamaño es mucho más pequeño. Los restos subfósiles encontrados en la isla indican que esta población presenta un marcado enanismo insular, con una reducción corporal estimada entre el 60% y el 80% respecto a sus parientes continentales.

Los investigadores consideran que el aislamiento de estos animales pudo comenzar hace entre 5.000 y 37.000 años. Según Bayer y sus colegas, todavía se desconoce cuántos ejemplares sobreviven, cuál es su distribución exacta y cómo interactúan con el ecosistema de Cozumel, factores que dificultan la protección de esta singular población.