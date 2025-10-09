El cantante de cumbia hizo un llamado a las autoridades para frenar la violencia en el país, pidiendo paz y seguridad tras el atentado en Chorrillos. Foto: América TV/José Abanto-La República | Foto: América TV/José Abanto-La República

El cantante de cumbia hizo un llamado a las autoridades para frenar la violencia en el país, pidiendo paz y seguridad tras el atentado en Chorrillos. Foto: América TV/José Abanto-La República | Foto: América TV/José Abanto-La República

La agrupación Agua Marina vivió minutos de terror la noche del miércoles 8 de octubre, cuando una ráfaga de balas impactó contra cuatro de sus músicos. Ni bien se conoció la noticia, los cantantes y los grupos musicales alzaron su voz de protesta en contra del Gobierno. Uno de ellos fue justamente Tony Rosado, quien condenó el hecho y pidió a las autoridades que no se derrame más sangre.

La mañana de este jueves 9 de octubre, Tony Rosado fue invitado a conectarse con el programa ‘América hoy’ para pronunciarse sobre el atentado contra los músicos de Agua Marina. Sin embargo, perdió la paciencia debido a que Ethel Pozo y Janet Barboza le hicieron una pregunta, pero no le dejaron responder.

Tony Rosado se molesta con conductora de ‘América hoy’



Al inicio de su intervención, Tony Rosado lamentó la situación del país, pero segundos después no pudo terminar su idea porque tanto Ethel Pozo como Janet Barboza lo interrumpieron para dar a conocer su postura sobre las autoridades peruanas.

Por momentos, se escuchaba bajito a Tony Rosado, quien intentaba dar su opinión. Sin embargo, el cantante de temas ‘Corazón de piedra’, ‘Tu ausencia’ y ‘Te eché al olvido’ como perdió la paciencia y terminó recriminando a las conductoras. “Oe, no me dejan hablar”, dijo molesto.

“‘América hoy’ siempre es así, pelean por quién acapara todo el programa y se interrumpen entre sí, constantemente por no decir todo el programa”, “América TV siendo la peste como siempre en momentos difíciles del país”, “Estas son unas monas con metralleta, como dice Magaly, nunca dejan hablar” y “qué vergüenza”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en las redes sociales.

Tony Rosado se solidariza con Agua Marina



Tony Rosado fue uno de los primeros artistas en pronunciarse tras el atentado de Agua Marina en Chorrillos. “¡Basta ya! Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de la delincuencia, basta de la indolencia, basta de la indiferencia. El Perú se desangra. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Agua Marina, estamos orando por todos ustedes y sus heridos. ¡Que no se derrame más sangre inocente!”, manifestó el ‘Ruiseñor de la cumbia’. “Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos. La delincuencia debe parar, el Perú quiere paz”, añadieron en su comunicado.

Comunicado de Tony Rosado. Foto: Facebook

