La noche del 8 de octubre, lo que debía ser una celebración musical terminó en terror. Agua Marina, una de las agrupaciones más emblemáticas del Perú, fue blanco de un atentado armado mientras ofrecía un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. El ataque dejó cinco heridos, entre ellos cuatro integrantes del grupo y un vendedor de bebidas alcohólicas que trabajaba en el recinto. La noticia sacudió al país y generó una ola de solidaridad entre artistas, autoridades y ciudadanos.

En medio del caos informativo que siguió al atentado, los Hermanos Chapoñay —también parte del circuito de la cumbia peruana— difundieron por error que Luis Quirog, uno de los integrantes de Agua Marina, había fallecido y pidieron un minuto de silencio en pleno show. La información, que no había sido confirmada por fuentes oficiales, se viralizó rápidamente y generó confusión y angustia entre la ciudadanía. Horas después, los Chapoñay rectificaron públicamente y ofrecieron disculpas a través de un comunicado oficial.

"Difundimos de manera errada una información sobre el fallecimiento de un integrante de la agrupación, sin haberla corroborado debidamente", reconocieron los Hermanos Chapoñay en su comunicado, publicado en sus redes sociales. "Pedimos disculpas públicas a la familia directamente afectada, a Agua Marina y al público por la confusión y el dolor ocasionado", añadieron. La rectificación llegó luego de que se confirmara que los cuatro integrantes heridos —incluyendo los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú— se encontraban con vida, aunque Luis permanece en estado delicado tras recibir tres impactos de bala.

El comunicado también incluyó un mensaje de respaldo a la agrupación afectada: "Expresamos nuestro total apoyo y solidaridad a la familia de Agua Marina, referentes indiscutibles de la música popular peruana y orgullo de nuestro país". La disculpa fue bien recibida por los seguidores de ambos grupos, quienes destacaron la importancia de asumir errores en momentos de alta sensibilidad.

Más allá del error informativo, los Hermanos Chapoñay aprovecharon el comunicado para denunciar la violencia que enfrentan los músicos en el Perú. "Este lamentable episodio también nos lleva a alzar la voz frente a la dura realidad que vivimos los músicos: convivir con la amenaza constante de extorsiones y la violencia de la delincuencia", señalaron. La agrupación lamentó que "salir a trabajar y llevar alegría a la gente se haya convertido en un riesgo para nuestras vidas", una frase que refleja el temor que se ha instalado en el circuito musical.

La denuncia de los Chapoñay se suma a la de Christian Yaipén, líder de Grupo 5, quien reveló meses atrás que su agrupación ha sido extorsionada durante los últimos dos años y que han llegado a contratar francotiradores para proteger sus conciertos. Yaipén brindó esta declaración durante el velorio de El Russo, integrante de Armonía 10, asesinado en otro atentado.