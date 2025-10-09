HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina
Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     
Espectáculos

Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho que un integrante de Agua Marina murió tras atentado en el Círculo Militar de Chorrillos

La orquesta Hermanos Chapoñay compartió erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina había perdido la vida y pidió un minuto de silencio en concierto. Actualmente, se han reportado cinco heridos, mas no ningún fallecido.

Los Hermanos Chapoñay anunciaron erróneamente la muerte de Luis Quiroga de Agua Marina.
Los Hermanos Chapoñay anunciaron erróneamente la muerte de Luis Quiroga de Agua Marina. | Foto: composición LR/Facebook

La noche del 8 de octubre, lo que debía ser una celebración musical terminó en terror. Agua Marina, una de las agrupaciones más emblemáticas del Perú, fue blanco de un atentado armado mientras ofrecía un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. El ataque dejó cinco heridos, entre ellos cuatro integrantes del grupo y un vendedor de bebidas alcohólicas que trabajaba en el recinto. La noticia sacudió al país y generó una ola de solidaridad entre artistas, autoridades y ciudadanos.

En medio del caos informativo que siguió al atentado, los Hermanos Chapoñay —también parte del circuito de la cumbia peruana— difundieron por error que Luis Quirog, uno de los integrantes de Agua Marina, había fallecido y pidieron un minuto de silencio en pleno show. La información, que no había sido confirmada por fuentes oficiales, se viralizó rápidamente y generó confusión y angustia entre la ciudadanía. Horas después, los Chapoñay rectificaron públicamente y ofrecieron disculpas a través de un comunicado oficial.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: "El hampa gobierna nuestro Perú": Grupo 5 condena atentando contra Agua Marina y hace urgente llamado a las autoridades

lr.pe

Hermanos Chapoñay se rectifican tras haber dicho que un integrante de Agua Marina murió

"Difundimos de manera errada una información sobre el fallecimiento de un integrante de la agrupación, sin haberla corroborado debidamente", reconocieron los Hermanos Chapoñay en su comunicado, publicado en sus redes sociales. "Pedimos disculpas públicas a la familia directamente afectada, a Agua Marina y al público por la confusión y el dolor ocasionado", añadieron. La rectificación llegó luego de que se confirmara que los cuatro integrantes heridos —incluyendo los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú— se encontraban con vida, aunque Luis permanece en estado delicado tras recibir tres impactos de bala.

El comunicado también incluyó un mensaje de respaldo a la agrupación afectada: "Expresamos nuestro total apoyo y solidaridad a la familia de Agua Marina, referentes indiscutibles de la música popular peruana y orgullo de nuestro país". La disculpa fue bien recibida por los seguidores de ambos grupos, quienes destacaron la importancia de asumir errores en momentos de alta sensibilidad.

Hermanos Chapoñay piden perdón tras difundir erróneamente que integrante de Agua Marina había fallecido. Foto: Facebook

Hermanos Chapoñay piden perdón tras difundir erróneamente que integrante de Agua Marina había fallecido. Foto: Facebook

PUEDES VER: La Única Tropical se pronuncia tras balacera que sufrió Agua Marina en concierto de Chorrillos: “Basta ya”

lr.pe

Hermanos Chapoñay

Más allá del error informativo, los Hermanos Chapoñay aprovecharon el comunicado para denunciar la violencia que enfrentan los músicos en el Perú. "Este lamentable episodio también nos lleva a alzar la voz frente a la dura realidad que vivimos los músicos: convivir con la amenaza constante de extorsiones y la violencia de la delincuencia", señalaron. La agrupación lamentó que "salir a trabajar y llevar alegría a la gente se haya convertido en un riesgo para nuestras vidas", una frase que refleja el temor que se ha instalado en el circuito musical.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La denuncia de los Chapoñay se suma a la de Christian Yaipén, líder de Grupo 5, quien reveló meses atrás que su agrupación ha sido extorsionada durante los últimos dos años y que han llegado a contratar francotiradores para proteger sus conciertos. Yaipén brindó esta declaración durante el velorio de El Russo, integrante de Armonía 10, asesinado en otro atentado.

Notas relacionadas
"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

LEER MÁS
Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

LEER MÁS
Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karen Schwarz sorprende al confesar que se siente mal y cree estar embarazada de Ezio Oliva: “Se viene el tercero”

Karen Schwarz sorprende al confesar que se siente mal y cree estar embarazada de Ezio Oliva: “Se viene el tercero”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

LEER MÁS
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Espectáculos

Patricio Parodi aclara su vínculo actual con Flavia Laos tras encuentro en reunión de su hermana Mafer: "No hubo problema"

"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

Líder de La Bella Luz muestra su preocupación tras balacera en concierto de Agua Marina: “Estamos asustados”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025