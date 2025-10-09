Pareja de integrante de Agua Marina se quiebra al revelar su estado crítico y hace conmovedor pedido: “Oren por todos”

Lady Gómez dio detalles sobre la salud de su pareja, quien recibió un disparo en el tórax. Foto: Composición LR/Latina/Instagram.

Lady Gómez, pareja del animador de Agua Marina Wilson Ruiz Julca (41 años), quien recibió un disparo en el tórax la noche del miércoles 8 de octubre durante un concierto en Chorrillos, habló con los medios de comunicación.

La mujer aseguró que él se encuentra delicado y que será sometido a cirugía, aunque no conoce la hora exacta de la intervención. "Está bastante delicado, seguramente los médicos darán la información correspondiente, no puedo dar mayor información”, dijo en un comienzo la novia de Wilson Ruiz con la voz entrecortada.

“Su diagnóstico es delicado, él va a entrar a cirugía, no sé si en el transcurso de las horas o mañana. Yo he podido acercarme para ver su estado, cómo está y facilitarle lo que necesite", declaró la joven a las afueras del Hospital Almenara.

Pareja de animador de Agua Marina hace conmovedor pedido a nivel nacional

Cuando uno de los reporteros le preguntó a la pareja del animador de Agua Marina si sabía el motivo por el cual los integrantes del grupo sufrieron el atentado, ella no ahondó en el tema y solo pidió ante las cámaras que oren por la salud de todos los miembros heridos.

"Solo sabemos por las noticias y las redes sociales que han estado siendo extorsionados, pero eso está en investigación, no podría dar más detalles. En este momento, pedirle a todo el Perú que ama Agua Marina, que puedan orar por la salud de cada uno de los integrantes. Tener bastante fortaleza y orar", sostuvo la joven.

Médico del Hospital Almenara niega que animador de Agua Marina necesite cirugía

Minutos después de las declaraciones de Lady Gómez, el médico del hospital Almenara, Ricardo Villarán, afirmó que el animador de Agua Marina, Wilson Ruiz, no necesitará pasar por el quirófano tras la evaluación realizada.

“El cirujano de tórax ya dijo que no va a ser necesaria una intervención quirúrgica de emergencia”, aseguró Villarán. Cabe recordar que fueron cuatro los integrantes de Agua Marina heridos de bala durante el concierto del grupo en Chorrillos.

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga también recibieron un disparo, pero se encuentran estables, contó también el médico.