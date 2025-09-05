Piura: desconocidos atacan a balazos el local de eventos de Tony Rosado

La noche del jueves 4 de septiembre, un local ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura, fue escenario de un violento ataque que generó consternación entre vecinos de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30 p. m. en el Palacio del ritmo, propiedad del cantante de cumbia Tony Rosado que es utilizado para la realización de eventos. Sujetos desconocidos dispararon al menos cinco veces contra la puerta principal del establecimiento.

Atacan a balazos local de Tony Rosado

Según información preliminar, unos sujetos habrían llegado hasta la fachada del local y dispararon en varias oportunidades, para luego huir con rumbo desconocido. Afortunadamente, no se registraron personas heridas; sin embargo, el reciente hecho ha generado preocupación entre los vecinos, quienes señalaron que vieron una camioneta y motocicletas merodeando por la zona.

Agentes de la policía llegan al local en Piura.

En el portón del establecimiento se observaron cinco orificios de bala producto del ataque, evidencia que confirmó la magnitud del hecho. En tanto, hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

Investigaciones en curso

Efectivos de la Policía Nacional y personal de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Como parte del trabajo, se cerró un tramo de la avenida Circulación, donde se encuentra el local. De momento, las autoridades esperan determinar las causas del ataque e identificar a los responsables.